HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Calon Pemain Baru Persib Bandung di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Aymen Hussein!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |12:55 WIB
Aymen Hussein dikabarkan masuk radar Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026. (Foto: Instagram/@aymanhussen9)
SEBANYAK 4 calon pemain baru Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026 akan diulas Okezone. Musim 2025-2026 belum berakhir, tapi Persib Bandung dikabarkan sudah membidik beberapa pemain untuk musim depan.

Jika empat pemain ini benar bergabung, betapa kuatnya Maung Bandung -julukan Persib Bandung- musim depan. Lantas, siapa saja pemain yang dirumorkan masuk radar Persib Bandung?

Berikut 4 calon pemain baru Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026:

1. Aymen Hussein

Penalti Aymen Hussein mengubah skor laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak 0-1 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Penyerang Timnas Irak Aymen Hussein dikabarkan masuk radar Persib Bandung. Mengutip dari @fabrizioasia_,   Persib Bandung tertarik memboyong penyerang yang membantu Timnas Irak lolos Piala Dunia 2026.

“BREAKING NEWS. Klub Raksasa Indonesia Persib Bandung Sudah Menyiapkan Rencana Transfer untuk Musim 2026-2027 .Pemain Timnas Irak AYMEN HUSSEIN masuk dalam Radar Maung Bandung,” tulis akun di atas.

2. Moussa Sidibe

Moussa Sidibe di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

Moussa Sidibe menjadi buruan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak awal musim ini. Namun, pendekatan yang dilakukan Persib Bandung ditolak klub pemilik Moussa Sidibe saat itu, Johor Darul Ta’zim (JDT).

Namun, pada Januari 2026, Moussa Sidibe hengkang ke klub Super League tepatnya bersama Bhayangkara FC. Bersama Bhayangkara FC, pesepakbola berdarah Mali ini tampil brilian dengan koleksi 12 gol dan enam assist dari 13 pertandingan Super League 2025-2026.

 

