Kapten Persib Bandung Marc Klok Disebut Lakukan Rasis ke Henry Doumbia, Begini Pernyataan Bhayangkara FC!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |09:33 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok Disebut Lakukan Rasis ke Henry Doumbia, Begini Pernyataan Bhayangkara FC!
Bhayangkara FC sebut Marc Klok lakukan rasis ke Henry Doumbia.
KAPTEN Persib Bandung Marc Klok disebut melakukan rasis ke penyerang Bhayangkara FC Henry Doumbia. Dugaan ini dimunculkan langsung oleh klub Henry Doumbia, Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC angkat bicara setelah viral video kapten mereka, Wahyu Subo Seto, terlibat adu mulut dengan Marc Klok di jeda babak pertama laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis 30 April 2026 malam WIB.

Menurut manajemen Bhayangkara FC, Wahyu Subo Seto terlihat adu mulut dengan Marc Klok setelah mendapat laporan dari Henry Doumbia. Saat itu, Henry Doumbia melapor kepada Wahyu Subo Seto bahwa dirinya mendapatkan rasis dari Marc Klok.

1. Pernyataan Resmi Bhayangkara FC

Bhayangkara FC sebut Marc Klok lakukan rasis ke Henry Doumbia. (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
Bhayangkara FC sebut Marc Klok lakukan rasis ke Henry Doumbia.

Terkait dengan beredarnya video perdebatan antara kapten Bhayangkara Presisi Lampung FC Wahyu Subo Seto yang tersebar luas di media sosial, manajemen Bhayangkara Presisi Lampung FC dinilai wajib meluruskan kenapa kejadian tersebut terjadi.

Pada laga kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Persib Bandung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4), diakui striker Bhayangkara Presisi Lampung FC Hendry Doumbia jika dirinya menerima aksi rasis dari Marc Klok pada babak pertama.

Di akhir babak pertama, Henry Doumbia memberitahukan aksi rasis yang diterimanya kepada Wahyu Subo Seto sebagai kapten tim. Mendengar laporan yang disampaikan Henry Doumbia, setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan Wahuu Subo Seto mendatangi Marc Klok dengan maksud mengonfirmasi ucapan rasis yang ditujukan kepada Henry Doumbia. Momen perdebatan itulah yang terekam dalam beberapa video viral di media sosial.

 

