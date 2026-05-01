Title Race Memanas, Marc Klok Anggap 4 Laga Sisa Persib Bandung bak Final Super League 2025-2026

BANDAR LAMPUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menganggap empat laga tersisa di Super League 2025-2026 bak final. Apalagi, perburuan gelar juara dengan Borneo FC memanas!

Persib baru saja menang dramatis 4-2 atas Bhayangkara FC di pekan ke-30 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis 30 April 2026 malam WIB.

Di laga itu, Persib sempat tertinggal 0-2 lebih dulu. Namun, mereka bisa membalikkan keadaan dan membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Lampung.

1. Final

Klok mengatakan sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal atas Bhayangkara FC. Namun, ia menegaskan Persib akan terus berbenah agar lebih baik ke depan.

"Satu final sudah selesai. Sekarang ada empat final lagi di depan," kata Klok, dilansir dari laman Persib, Kamis (1/5/2026).

"Sangat sederhana, lupakan hari ini (Kamis) dan fokus pada laga selanjutnya," tambah pemain berlabel Timnas Indonesia itu.