Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Title Race Memanas, Marc Klok Anggap 4 Laga Sisa Persib Bandung bak Final Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |21:26 WIB
Title Race Memanas, Marc Klok Anggap 4 Laga Sisa Persib Bandung bak Final Super League 2025-2026
Marc Klok menganggap empat laga tersisa di Super League 2025-2026 bak final (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menganggap empat laga tersisa di Super League 2025-2026 bak final. Apalagi, perburuan gelar juara dengan Borneo FC memanas!

Persib baru saja menang dramatis 4-2 atas Bhayangkara FC di pekan ke-30 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis 30 April 2026 malam WIB.

Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Di laga itu, Persib sempat tertinggal 0-2 lebih dulu. Namun, mereka bisa membalikkan keadaan dan membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Lampung.

1. Final

Klok mengatakan sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal atas Bhayangkara FC. Namun, ia menegaskan Persib akan terus berbenah agar lebih baik ke depan.

"Satu final sudah selesai. Sekarang ada empat final lagi di depan," kata Klok, dilansir dari laman Persib, Kamis (1/5/2026).

"Sangat sederhana, lupakan hari ini (Kamis) dan fokus pada laga selanjutnya," tambah pemain berlabel Timnas Indonesia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement