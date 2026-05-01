Persib Bandung Resmi Datangkan Patrick Robson di Bursa Transfer Musim Panas 2026?

PERSIB Bandung resmi mendatangkan Patrick Robson di bursa transfer musim panas 2026? Mengutip dari @futboll.indonesiaa, agen Patrick Robson mengonfirmasi sang klien akan merapat ke Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di musim depan.

“BREAKING: Persib Bandung dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Patrick Robson (27/RW) dari Svay Rieng,” tulis akun @futboll.indonesiaa.

Patrick Robson dikabarkan gabung Persib Bandung pada musim panas 2026. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

“Informasi ini didapatkan dari sang agen @davimedrado dengan durasi kontrak satu musim (2026-2027),” sambung akun @futboll.indonesiaa.

1. Profil Patrick Robson

Patrick Robson lahir di Brasilia, Brasil pada 11 Mei 1998. Biasa mentas sebagai winger kiri, pesepakbola 27 tahun ini telah malang melintang di persepakbolaan Asia.

Sejak 2024, Patrick Robson berkarier bersama klub asal Uni Emirat Arab (UEA), Hatta Club. Semusim berkarier bersama Hatta Club, Patrick Robson diboyong raksasa Liga Kamboja, Svay Rieng.

Bersama Svay Rieng, Patrick Robson tampil menggila. Dari 36 pertandingan di semua kompetisi, Patrick Robson mengemas 21 gol dan 16 assist.