Manchester United Incar Calon Pemain Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde?

MANCHESTER United incar calon pemain Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde? Sang pesepakbola disebut tengah dibidik salah satu klub Liga Inggris.

Oosterwolde saat ini membela Fenerbahce di Liga Super Turki. Pemain berusia 24 tahun itu jadi andalan di lini belakang Sari Kanaryalar dengan total 43 penampilan dan 1 gol plus 1 assist.

1. Diincar PSG

Penampilan Oosterwolde itu kabarnya menarik perhatian dari Paris Saint-Germain (PSG). Situs Transfermarkt menyebut Les Parisien mengincar tanda tangannya di bursa transfer musim panas.

Oosterwolde sendiri dikontrak hingga 30 Juni 2028. Dengan harga pasaran hanya 18 juta Euro (setara Rp383 miliar), mudah buat PSG bila ingin mengangkutnya dari Istanbul ke Paris.

2. Dibidik Klub Liga Inggris

Tak hanya PSG yang mengincar jasa Oosterwolde. Menurut akun Instagram @perspectivefootball_id, ada klub Liga Inggris yang turut membidik pemain kelahiran Zwolle tersebut.

Dilihat dari kebutuhannya, masuk akal bila Man United mengincar bek berdarah Suriname itu. Oosterwolde dapat dimainkan sebagai bek tengah sekaligus bek kiri. Kaki dominannya juga kiri.