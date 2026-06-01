HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Manajer Borneo FC soal Rumor Mariano Peralta Gabung Persija Jakarta atau Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |11:37 WIB
Mariano Peralta masih belum resmi dilepas Borneo FC. (Foto: Instagram/@marianoperalta.9)
MANAJER Borneo FC, Dandri Dauri, memastikan Mariano Peralta masih berdiskusi dengan sang presiden, Nabil Husein, terkait masa depannya. Dandri Dauri mengatakan Mariano Peralta sejauh ini belum diamankan klub lain, termasuk Persija Jakarta dan Persib Bandung yang kencang dikaitkan dengan pesepakbola berpaspor Argentina tersebut.

“Kontrak Mariano Peralta bersama Borneo FC sudah habis. Tapi, komunikasi bos (Nabil Husein) dengan beliau masih berjalan,” kata Dandri Dauri, Okezone mengutip dari channel YouTube Bola Bung Binder, Senin (1/6/2026).

Aksi Mariano Peralta di laga Madura United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Kualitas Mariano Peralta

Dandri Dauri tak heran Mariano Peralta dikaitkan dengan banyak klub pada bursa transfer musim panas 2026. Sebab, pesepakbola 28 tahun itu tampil menggila bersama Borneo FC di Super League 2025-2026.

Dari 38 pertandingan, Mariano Peralta mengemas 20 gol dan 14 assist. Statistik itu membantu Borneo FC finis runner-up di Super League 2025-2026, sekaligus menahbiskan dirinya sebagai pemain terbaik kompetisi tersebut.

“Kalau Peralta tidak bagus mainnya, tentu tidak akan menjadi gosip kan. Dari musim ke musim kan pasti ada gosip. Tapi memang, menonjolnya Mariano Peralta membuatnya terpilih sebagai Best Player dan pencetak gol terbanyak ketiga dengan 20 gol.  Mudah-mudahan keputusan terbaik diambil manajemen Borneo FC,” harap Dandri Dauri.

2. Mariano Peralta Disebut Gabung Persija Jakarta

Akun kredibel yang membahas bursa transfer, @gosball, mengabarkan Mariano Peralta gabung Persija Jakarta. Sebelum dirumorkan ke Persija Jakarta, Mariano Peralta dikait-kaitkan dengan Persib Bandung.

 

