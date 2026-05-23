HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Didesak Segera Permanenkan Marcus Rashford dari Manchester United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |03:22 WIB
Barcelona Didesak Segera Permanenkan Marcus Rashford dari Manchester United
Frenkie de Jong gembira melihat kinerja Marcus Rashford selama menjalani masa peminjaman di Barcelona dari Manchester United (Foto: Instagram/@marcusrashford)
BARCELONA – Frenkie de Jong gembira melihat kinerja Marcus Rashford selama menjalani masa peminjaman di Barcelona dari Manchester United. Ia mendesak klub segera mempermanenkan pemain berpaspor Inggris itu.

1. Banderol

Marcus Rashford mencetak gol di laga Barcelona vs Elche (Foto: La Liga)

Rashford pindah dari Man United ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2025 selama semusim. Tapi, tak ada klausul wajib mempermanenkan sang pemain di akhir masa peminjaman.

Andai Barcelona berminat, Man United mengenakan harga 30 juta Euro (setara Rp615,4 miliar) sesuai kesepakatan dalam kontrak peminjaman. Sayangnya, angka itu dinilai memberatkan.

Bagi de Jong, memiliki pemain sekaliber Rashford di tim sangat berharga. Pesepakbola berusia 28 tahun itu dinilai memberi kontribusi positif bagi Barcelona selama semusim.

“Saya pikir begitu (layak dipermanenkan). Dalam setiap menitnya, dia memberi banyak hal buat kami: gol, assist, kedalaman. Dia adalah pemain yang cepat yang mampu mengancam pertahanan lawan,” kata de Jong, dinukil dari Football Espana, Sabtu (23/5/2026).

 

