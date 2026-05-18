Pesan Menyentuh Rasmus Hojlund saat Ucapkan Perpisahan ke Manchester United

JAKARTA - Napoli resmi lolos ke Liga Champions musim depan usai mengalahkan tuan rumah AC Pisa 0-3 pada lanjutan pekan ke-37 Liga Italia 2025/2026. Lolosnya Napoli ke Liga Champions membuat klausul pembelian Rasmus Hojlund aktif.

1. Klausul Pembelian Aktif

Diketahui, Napoli meminjam Rasmus Hojlund dari Manchester United pada musim panas tahun lalu. Tim asuhan Antonio Conte setuju untuk membayar biaya pinjaman €6 juta (sekitar Rp122 miliar) ke Manchester United.

Dalam kesepakatan itu, ada klausul kewajiban pembelian jika Napoli lolos ke Liga Champions dengan biaya €44 juta atau sekitar Rp899 miliar.

Diketahui, pada laga ke-37 Serie A 2025/2026, Napoli menang atas tuan rumah AC Pisa dengan skor 0-3. Gol-gol Napoli dicetak Scott McTominay pada menit ke-21, Amir Rrahmani pada menit ke-27, serta Hojlund pada menit 90+2.

Dengan hasil ini, Napoli meraih 73 poin dan menempati peringkat 2. Napoli pun dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

2. Pesan Perpisahan ke Manchester United

Usai pertandingan, Hojlund menyampaikan ia telah resmi menjadi pemain Napoli. Ia merasa aneh lantaran selama masa peminjamannya, ia telah merasa menjadi pemain Napoli.

“Gol ini terasa simbolis karena berarti dua hal. Kami sekarang mengamankan Liga Champions bersama Napoli, yang berarti karena kontrak saya, saya sekarang secara resmi menjadi pemain Napoli dan saya mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United. Rasanya aneh, karena selama setahun terakhir saya sudah merasa seperti pemain Napoli,” tulis Hojlund dalam sebuah unggahan di Instagram, melansir Football Italia.

“Cara kalian para penggemar mendukung saya, membuat saya merasa seperti di rumah dan membiarkan saya menemukan kembali kepercayaan diri saya adalah sesuatu yang sangat saya syukuri," katanya.

Striker berpaspor Denmark itu pun menuliskan pesan menyentuh saat mengucapkan perpisahan kepada Manchester United. Ia menyebut, bermain di Manchester United adalah mimpi yang sudah diidam-idamkannya sedari kecil.