Manchester United Bungkam Nottingham Forest 3-2, Bruno Fernandes Cetak Rekor Assist di Liga Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |20:30 WIB
Manchester United tipis 3-2 atas Nottingham Forest di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@ManUtd)
MANCHESTER United menang 3-2 atas Nottingham Forest dalam lanjutan pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu (17/5/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Manchester United dicetak Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha (54’) dan Bryan Mbeumo (75’).

Sementara itu, gol Nottingham Forest dicetak Morato pada menit 52 dan Morgan Gibbs-White (77’). Bruno Fernandes yang mencetak dua assist dalam laga ini, resmi mencetak sejarah.

Bruno Fernandes cetak 20 assist di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@ManUtd)

Dua assist yang dibuat malam ini membuatnya menyamai raihan assist Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Ketiga pemain ini sama-sama pernah mencatatkan 20 assist dalam satu musim Liga Inggris.

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan lima menit, Manchester United membuka keunggulan via aksi Luke Shaw, memanfaatkan assist Bruno Fernandes. Setelah unggul 1-0, para pemain Manchester United bermain lebih bersabar.

Hasilnya, keunggulan 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua atau di menit 52, Nottingham Forest mencetak gol penyama kedudukan. Gol dicetak Morato, memanfaatkan umpan Elliot Anderson.

Tak mau kehilangan muka di kandang sendiri, Manchester United meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Manchester United menggandakan keunggulan via aksi Matheus Cunha pada menit 55.

 

