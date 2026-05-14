Pep Guardiola: Peluang Manchester City Juara Liga Inggris 2025-2026 Ditentukan Arsenal!

PEP Guardiola menegaskan peluang Manchester City juara Liga Inggris 2025-2026 ada di tangan Arsenal. Ia menilai jika Arsenal terpeleset, barulah Manchester City berpeluang juara Liga Inggris 2025-2026.

1. Manchester City Pepet Arsenal

Dini hari tadi, Manchester City menang 3-0 atas Crystal Palace di lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Etihad. Gol-gol The Citizens -julukan Manchester City- dicetak Antoine Semenyo pada menit 32, Omar Marmoush (40’) dan Savinho (84’).

Berkat kemenangan ini, Manchester Biru memepet Arsenal yang masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. Manchester City kini duduk di posisi dua dengan 77 angka, terpaut dua poin dari Arsenal di puncak klasemen.

Secara perolehan poin, Manchester City hanya kalah tipis dari Arsenal. Namun, Pep Guardiola tidak mau besar kepala, mengingat kompetisi hanya menyisakan dua pekan.

“Itu tergantung mereka (Arsenal),” kata Pep Guardiola saat ditanya soal peluang Manchester City juara Liga Inggris 2025-2026, Okezone mengutip dari ESPN, Kamis (14/5/2026).

“Jika Arsenal dapat memenangkan dua laga sisa, maka tidak ada yang bisa dilakukan atau dibicarakan lagi. Yang bisa kami lakukan hanyalah tetap berada di persaingan gelar, sambil berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Dua pertandingan terakhir akan sulit,” lanjut Pep Guardiola.