Kisah Mantan Wonderkid Chelsea Tariq Lamptey, Hanya Main 25 Menit Sebelum Putus Kontrak di Fiorentina

KISAH mantan pemain muda berbakat Chelsea, Tariq Lamptey yang harus menerima kenyataan pahit setelah klub Liga Italia, Fiorentina, resmi memutus kontraknya menarik untuk dibahas. Keputusan ini diambil setelah Lamptey hanya sempat mencicipi lapangan selama total 25 menit sejak didatangkan ke Florence pada musim panas 2025 lalu.

Nama Lamptey sempat mencuri perhatian dunia pada tahun 2019. Saat itu, di usia 19 tahun, ia melakoni debut spektakuler bersama Chelsea di bawah asuhan Frank Lampard dalam laga kontra Arsenal.

Masuk sebagai pengganti, Lamptey dipuji sebagai pemeran utama yang membawa The Blues menang comeback 2-1 di Emirates Stadium. Namun, demi menit bermain reguler, ia memilih pindah ke Brighton & Hove Albion dan sukses mencatatkan lebih dari 100 penampilan selama lima musim.

1. Mimpi Buruk di Stadio Artemio Franchi

Musim panas lalu, Fiorentina menebus Lamptey dari Brighton senilai 6 juta euro dengan harapan ia bisa memperkuat sisi sayap mereka. Namun, debutnya di Serie A pada bulan September berakhir pilu.

Setelah bermain hanya empat menit sebagai pemain pengganti saat melawan Napoli, Lamptey akhirnya dipercaya menjadi starter seminggu kemudian melawan Como. Naas, baru 21 menit laga berjalan di Stadio Artemio Franchi, bek sayap asal Ghana itu terjatuh dan harus dibantu keluar lapangan.

Hasil pemeriksaan medis mengungkap kabar yang menghancurkan, cedera robek ligamen lutut (ACL). Cedera parah tersebut memaksanya naik meja operasi dan menepi selama delapan bulan terakhir.