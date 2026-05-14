Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Mantan Wonderkid Chelsea Tariq Lamptey, Hanya Main 25 Menit Sebelum Putus Kontrak di Fiorentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |00:05 WIB
Kisah Mantan Wonderkid Chelsea Tariq Lamptey, Hanya Main 25 Menit Sebelum Putus Kontrak di Fiorentina
Mantan wonderkid Chelsea, Tariq Lamptey. (Foto: Instagram/tariq_lamptey)
A
A
A

KISAH mantan pemain muda berbakat Chelsea, Tariq Lamptey yang harus menerima kenyataan pahit setelah klub Liga Italia, Fiorentina, resmi memutus kontraknya menarik untuk dibahas. Keputusan ini diambil setelah Lamptey hanya sempat mencicipi lapangan selama total 25 menit sejak didatangkan ke Florence pada musim panas 2025 lalu.

Nama Lamptey sempat mencuri perhatian dunia pada tahun 2019. Saat itu, di usia 19 tahun, ia melakoni debut spektakuler bersama Chelsea di bawah asuhan Frank Lampard dalam laga kontra Arsenal.

Masuk sebagai pengganti, Lamptey dipuji sebagai pemeran utama yang membawa The Blues menang comeback 2-1 di Emirates Stadium. Namun, demi menit bermain reguler, ia memilih pindah ke Brighton & Hove Albion dan sukses mencatatkan lebih dari 100 penampilan selama lima musim.

1. Mimpi Buruk di Stadio Artemio Franchi

Musim panas lalu, Fiorentina menebus Lamptey dari Brighton senilai 6 juta euro dengan harapan ia bisa memperkuat sisi sayap mereka. Namun, debutnya di Serie A pada bulan September berakhir pilu.

Tariq Lamptey
Tariq Lamptey

Setelah bermain hanya empat menit sebagai pemain pengganti saat melawan Napoli, Lamptey akhirnya dipercaya menjadi starter seminggu kemudian melawan Como. Naas, baru 21 menit laga berjalan di Stadio Artemio Franchi, bek sayap asal Ghana itu terjatuh dan harus dibantu keluar lapangan.

Hasil pemeriksaan medis mengungkap kabar yang menghancurkan, cedera robek ligamen lutut (ACL). Cedera parah tersebut memaksanya naik meja operasi dan menepi selama delapan bulan terakhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/51/3218311/persib_bandung_dijatuhi_hukuman_oleh_afc_imbas_pelanggaran_pada_laga_kontra_ratchaburi_fc-Juli_large.jpg
AFC Hukum Persib Bandung: Denda Rp3,4 Miliar plus Laga Tanpa Penonton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/51/3218295/respons_berkelas_ditunjukkan_cristiano_ronaldo_usai_kepastian_juara_al_nassr_tertunda_akibat_blunder_konyol_kiper_bento-g1sO_large.jpg
Respons Berkelas Cristiano Ronaldo Usai Kepastian Juara Al Nassr Tertunda akibat Blunder Konyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/51/3218115/cristiano_ronaldo-rH4n_large.jpg
Blunder Fatal Kiper Bento Tunda Pesta Juara Al Nassr, Cristiano Ronaldo Hampir Menangis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/51/3217880/sandy_walsh-no3C_large.jpg
Sandy Walsh, Pemain Pertama Indonesia yang Juara di Thailand: Potensi Treble Winners!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/12/11/1706109/jadwal-afc-u17-asian-cup-13-mei-ada-arab-saudi-hingga-australia-kpn.webp
Jadwal AFC U17 Asian Cup 13 Mei, Ada Arab Saudi hingga Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/striker_real_madrid_kylian_mbappe_mencetak_dua_gol.jpg
Real Madrid Buang Kylian Mbappe? Sosok Pengganti Ideal Bocor ke Publik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement