Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadi Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho Lepas 9 Pemain!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |10:44 WIB
Jadi Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho Lepas 9 Pemain!
Jose Mourinho pelatih Real Madrid musim depan. (Foto: Instagram/@josemourinho)
A
A
A

JOSE Mourinho sepakat menjadi pelatih Real Madrid musim depan. Mengutip dari BBC Sport, juru taktik asal Portugal itu akan diresmikan sebagai pelatih Real Madrid pekan depan.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Jose Mourinho Beri Beberapa Syarat ke Manajemen Real Madrid

Jose Mourinho pelatih Real Madrid musim depan. (Foto: X/@sachatavolieri)
Jose Mourinho pelatih Real Madrid musim depan. (Foto: X/@sachatavolieri)

Sebelum menerima tawaran melatih Real Madrid, Mou -sapaan akrab Mourinho- melempar persyaratan ke manajemen Los Blancos -julukan Real Madrid. Mengutip dari Cadena Cope, salah satu syarat yang diajukan Jose Mourinho meminta kendali penuh tim dan dinamika pemain.

Jose Mourinho menilai masalah yang ada di Real Madrid karena terlalu banyak suara di sekitar skuad. Saat ini, beberapa pemain Real Madrid dinilai terlalu vokal.

Akibat dari aksi pemain yang terlalu vokal, ruang ganti Real Madrid memanas. Xabi Alonso dipecat karena terlibat konflik dengan beberapa pemain.

Pelatih caretaker Real Madrid saat ini, Alvaro Arbeloa, juga tidak memiliki hubungan baik dengan sejumlah pemain. Bahkan Alvaro Arbeloa dijuluki pemain Real Madrid sebagai cone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/46/3217956/barcelona_vs_real_madrid-jDPe_large.jpg
Kisah Malunya Toni Kroos, Tak Tahan Lihat Real Madrid Babak Belur di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/46/3217859/lamine_yamal_mengibarkan_bendera_palestina_saat_perayaan_pesta_juara_liga_spanyol_2025_2026_milik_barcelona-xmjo_large.jpg
Sindir Zionis Israel, Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina saat Rayakan Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/46/3217619/barcelona_juara_liga_spanyol_2025_2026_usai_libas_real_madrid_2_0_fcbarcelona-UzpT_large.jpg
Barcelona Juara Liga Spanyol 2025-2026 Usai Libas Real Madrid 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/46/3217498/link_live_streaming_el_clasico_barcelona_vs_real_madrid_di_liga_spanyol_2025_2026_sudah_diketahui-wBTQ_large.jpg
Link Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/12/11/1705857/malam-ini-timnas-indonesia-u17-vs-jepang-u17-misi-bangkit-garuda-muda-oou.webp
Malam Ini, Timnas Indonesia U-17 vs Jepang U-17: Misi Bangkit Garuda Muda!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_como_1907_cesc_fabregas.jpg
Dari Serie A ke Eropa: Como Kejar Pemain Italia Mahal dan Renovasi Stadion Besar-besaran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement