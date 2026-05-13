Jadi Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho Lepas 9 Pemain!

JOSE Mourinho sepakat menjadi pelatih Real Madrid musim depan. Mengutip dari BBC Sport, juru taktik asal Portugal itu akan diresmikan sebagai pelatih Real Madrid pekan depan.

1. Jose Mourinho Beri Beberapa Syarat ke Manajemen Real Madrid

Jose Mourinho pelatih Real Madrid musim depan.

Sebelum menerima tawaran melatih Real Madrid, Mou -sapaan akrab Mourinho- melempar persyaratan ke manajemen Los Blancos -julukan Real Madrid. Mengutip dari Cadena Cope, salah satu syarat yang diajukan Jose Mourinho meminta kendali penuh tim dan dinamika pemain.

Jose Mourinho menilai masalah yang ada di Real Madrid karena terlalu banyak suara di sekitar skuad. Saat ini, beberapa pemain Real Madrid dinilai terlalu vokal.

Akibat dari aksi pemain yang terlalu vokal, ruang ganti Real Madrid memanas. Xabi Alonso dipecat karena terlibat konflik dengan beberapa pemain.

Pelatih caretaker Real Madrid saat ini, Alvaro Arbeloa, juga tidak memiliki hubungan baik dengan sejumlah pemain. Bahkan Alvaro Arbeloa dijuluki pemain Real Madrid sebagai cone.