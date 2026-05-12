Sindir Zionis Israel, Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina saat Rayakan Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona

WINGER Barcelona, Lamine Yamal, mengibarkan bendera Palestina saat mengadakan parade gelar Liga Spanyol 2025-2026 bersama Barcelona. Mengutip dari Aljazeera, Selasa (12/5/2026), Lamine Yamal tampak antusias mengibarkan bendera Palestina di atas bus yang membawa pemain-pemain Barcelona.

1. Puluhan Ribu Fans Barcelona Tumpah Ruah

Puluhan ribu fans memadati jalanan kota Barcelona setelah Blaugrana -julukan Barcelona- memastikan gelar Liga Spanyol 2025-2026 pada Senin 11 Mei 2026 dini hari WIB. Mereka turun ke jalan untuk menyambut para pahlawan mereka yang baru saja memenangkan trofi Liga Spanyol ke-29 sepanjang sejarah.

Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina saat perayaan pesta juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/.@Benayadachraf)

Dalam video parade juara Barcelona, Lamine Yamal menjadi sorotan. Berada di atas bus terbuka, pemain yang membantu Barcelona juara Liga Spanyol dua musim itu beruntun terlihat bersemangat mengibarkan bendera Palestina.

Tak heran Lamine Yamal melakukan aksi di atas. Sejak genosida dilakukan zionis Israel pada Oktober 2023, Kota Barcelona muncul sebagai salah satu pusat utama aktivisme pro-Palestina di Spanyol.

Kota Barcelona rutin menjadi lokasi demonstrasi besar-besaran pro-Palestina. Wilayah Catalunya menjadi titik keberangkatan armada bantuan kemanusiaan yang berusaha menembus blokade wilayah Gaza yang terkepung dan terus dibombardir zionis Israel.

2. Barcelona Juara Liga Spanyol 2025-2026

Barcelona keluar sebagai juara Liga Spanyol 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Real Madrid di pekan ke-35 pada Senin 11 Mei 2026 dini hari WIB. Gol-gol Barcelona dicetak Marcus Rashford pada menit kesembilan dan Ferran Torres (18’).