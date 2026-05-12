Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Sindir Zionis Israel, Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina saat Rayakan Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |07:55 WIB
Sindir Zionis Israel, Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina saat Rayakan Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona
Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina saat perayaan pesta juara Liga Spanyol 2025-2026 milik Barcelona. (Foto: X/barcacentre)
A
A
A

WINGER Barcelona, Lamine Yamal, mengibarkan bendera Palestina saat mengadakan parade gelar Liga Spanyol 2025-2026 bersama Barcelona. Mengutip dari Aljazeera, Selasa (12/5/2026), Lamine Yamal tampak antusias mengibarkan bendera Palestina di atas bus yang membawa pemain-pemain Barcelona.

1. Puluhan Ribu Fans Barcelona Tumpah Ruah

Puluhan ribu fans memadati jalanan kota Barcelona setelah Blaugrana -julukan Barcelona- memastikan gelar Liga Spanyol 2025-2026 pada Senin 11 Mei 2026 dini hari WIB. Mereka turun ke jalan untuk menyambut para pahlawan mereka yang baru saja memenangkan trofi Liga Spanyol ke-29 sepanjang sejarah.

Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina saat perayaan pesta juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/.@Benayadachraf)
Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina saat perayaan pesta juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/.@Benayadachraf)

Dalam video parade juara Barcelona, Lamine Yamal menjadi sorotan. Berada di atas bus terbuka, pemain yang membantu Barcelona juara Liga Spanyol dua musim itu beruntun terlihat bersemangat mengibarkan bendera Palestina.

Tak heran Lamine Yamal melakukan aksi di atas. Sejak genosida dilakukan zionis Israel pada Oktober 2023, Kota Barcelona muncul sebagai salah satu pusat utama aktivisme pro-Palestina di Spanyol.

Kota Barcelona rutin menjadi lokasi demonstrasi besar-besaran pro-Palestina. Wilayah Catalunya menjadi titik keberangkatan armada bantuan kemanusiaan yang berusaha menembus blokade wilayah Gaza yang terkepung dan terus dibombardir zionis Israel.

2. Barcelona Juara Liga Spanyol 2025-2026

Barcelona keluar sebagai juara Liga Spanyol 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Real Madrid di pekan ke-35 pada Senin 11 Mei 2026 dini hari WIB. Gol-gol Barcelona dicetak Marcus Rashford pada menit kesembilan dan Ferran Torres (18’).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/46/3217619/barcelona_juara_liga_spanyol_2025_2026_usai_libas_real_madrid_2_0_fcbarcelona-UzpT_large.jpg
Barcelona Juara Liga Spanyol 2025-2026 Usai Libas Real Madrid 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/46/3217498/link_live_streaming_el_clasico_barcelona_vs_real_madrid_di_liga_spanyol_2025_2026_sudah_diketahui-wBTQ_large.jpg
Link Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/46/3217537/hansi_flick_masa_bodoh_dengan_konflik_yang_terjadi_di_ruang_ganti_real_madrid_jelang_hadapi_barcelona-YxyU_large.jpg
Ruang Ganti Real Madrid Membara Jelang Hadapi Barcelona, Hansi Flick Bodo Amat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/46/3217070/real_madrid-JyTu_large.jpg
Real Madrid Memanas! Federico Valverde Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Baku Hantam dengan Tchouameni
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/11/11/1705375/persija-dikalahkan-persib-keributan-pecah-di-stadion-segiri-samarinda-mmj.webp
Persija Dikalahkan Persib, Keributan Pecah di Stadion Segiri Samarinda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/12/pelatih_napoli_antonio_conte.jpg
Conte Ngamuk Napoli Dipermalukan Bologna, Tiket Liga Champions Belum Aman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement