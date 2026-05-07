HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Memanas! Federico Valverde Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Baku Hantam dengan Tchouameni

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |21:00 WIB
Federico Valverde Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Baku Hantam dengan Tchouameni. (Foto: Instagram/realmadrid)
MADRID – Ruang ganti Real Madrid dikabarkan tengah berada dalam kondisi yang sangat genting. Belum usai rentetan hasil buruk di lapangan, kini muncul laporan mengejutkan mengenai perselisihan fisik antar pemain bintang hingga aksi mogok bicara terhadap pelatih interim mereka, Alvaro Arbeloa.

Situasi ini memuncak setelah gelandang andalan, Federico Valverde, dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit. Berbagai laporan menyebut Valverde terlibat perselisihan dengan bintang Real Madrid lainnya.

1. Bentrokan di Valdebebas

Kericuhan di pusat latihan Real Madrid, Valdebebas, dilaporkan pecah selama dua hari berturut-turut. Puncaknya, Federico Valverde terlibat perkelahian hebat dengan rekan duetnya di lini tengah, Aurelien Tchouameni.

Menurut laporan media Spanyol, MARCA, Kamis (7/5/2026), perselisihan ini bermula dari argumen panas pada sesi latihan Rabu 6 Mei 2026 yang nyaris berujung adu jotos. Namun, alih-alih mereda, tensi justru meledak keesokan harinya.

Keduanya terlibat kontak fisik yang sangat keras hingga menyebabkan Valverde harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi insiden memprihatinkan ini, manajemen Los Blancos dikabarkan langsung menggelar rapat darurat untuk menentukan sanksi tegas bagi kedua pemain tersebut.

2. Keretakan Skuad

Kekacauan di internal Madrid tidak hanya terjadi antar pemain, tetapi juga melibatkan sang pelatih interim, Alvaro Arbeloa. Hubungan Arbeloa dengan para pemainnya dikabarkan telah mencapai titik terendah.

Sebanyak enam pemain dilaporkan menolak untuk berbicara dengan mantan bek Real Madrid tersebut. Meski identitas keenam pemain tidak disebutkan secara rinci, beberapa nama seperti Dani Carvajal, Raul Asencio, hingga Dani Ceballos disebut-sebut menjadi pihak yang paling vokal berseteru dengan Arbeloa.

 

