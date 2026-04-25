HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Ditahan Real Betis 1-1, Alvaro Arbeloa Lagi-Lagi Salahkan Wasit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |11:47 WIB
Real Madrid Ditahan Real Betis 1-1, Alvaro Arbeloa Lagi-Lagi Salahkan Wasit
Alvaro Arbeloa mengamuk gara-gara Real Madrid ditahan Real Betis 1-1 dan semakin tertinggal dari Barcelona (Foto: Real Madrid)
SEVILLA – Real Madrid harus rela berbagi satu poin usai ditahan Real Betis 1-1 pada lanjutan Liga Spanyol 2025-2026. Pelatih Alvaro Arbeloa lagi-lagi menyalahkan wasit!

Duel Real Betis vs Real Madrid itu digelar di Estadio La Cartuja, Sevilla, Spanyol, Sabtu (25/4/2026) dini hari WIB. Tim tamu unggul duluan lewat gol Vinicius Jr (17’) tapi disamakan Hector Bellerin (90+4’).

1. Hambat Poin Real Madrid

Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Hasil seri itu menghambat perolehan poin Madrid di angka 74 dari 33 laga. Mereka tertinggal 8 poin dari Barcelona yang baru akan menyambangi markas Getafe pada Sabtu (25/4/2026) malam WIB.

Barcelona berpotensi merentangkan jarak menjadi 11 poin jika mampu menaklukkan Getafe. Dengan 5 laga tersisa setelah jornada 33, peluang Blaugrana merengkuh trofi Liga Spanyol semakin besar.

2. Marah-Marah

Tidak heran bila Arbeloa marah-marah usai pertandingan. Ia menilai ada pelanggaran terhadap Ferland Mendy dalam proses terciptanya gol Bellerin di menit-menit akhir laga.

“Buat saya, itu sangat jelas (pelanggaran). Tidak mudah untuk menjatuhkan seseorang. Anda harus mengerti sepakbola untuk menilai hal tersebut,” sembur Arbeloa, dikutip dari Football Espana, Sabtu (25/4/2026).

 

