Dani Carvajal Coret Satu Nama Penting dari Acara Makan Malam Perpisahan dengan Real Madrid, Siapa Dia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |11:19 WIB
Pemain Real Madrid, Dani Carvajal. (Foto: Instagram/realmadrid)
MADRID – Kapten Real Madrid, Dani Carvajal dikabarkan menggelar makan malam perpisahan dengan skuad Los Blancos –julukan Madrid. Menariknya dalam momen special itu, ada satu sosok penting yang dicoret atau tepatnya tidak diundang oleh Carvajal.

Ya, kondisi internal Real Madrid tampaknya masih jauh dari kata tenang. Kendati ketegangan fisik di balik layar dikabarkan mulai mereda, dampak dari rentetan konflik di dalam tubuh raksasa Spanyol tersebut masih terus terasa.

Seperti yang diketahui, Real Madrid mengawali kampanye musim 2025-2026 ini di bawah komando Xabi Alonso. Namun, kuatnya pengaruh para pemain di ruang ganti dituding menjadi alasan utama di balik lengsernya sang manajer, yang kemudian digantikan oleh Alvaro Arbeloa sebagai pelatih interim.

Sayangnya, pergantian tersebut tidak lantas menyelesaikan masalah. Belakangan, ruang ganti Madrid sempat diguncang perselisihan sengit antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde.

Di saat bersamaan, Kylian Mbappe juga menuai kritik tajam lantaran kedapatan pergi berlibur ketika tim sedang terseok-seok berjuang di atas lapangan.

Alvaro Arbeloa. (Foto: Instagram/realmadrid)

1. Alvaro Arbeloa Tak Diajak

Dani Carvajal sendiri dipastikan akan menyudahi masa baktinya bersama Real Madrid pada musim panas 2026 mendatang. Bek kanan veteran tersebut bakal menyudahi perjalanan luar biasa selama 13 dari 14 tahun karier profesionalnya bersama Los Blancos, dengan torehan fantastis berupa 27 trofi juara.

Menjelang hari perpisahannya, sebuah acara makan malam formal telah dijadwalkan sebagai momen selebrasi yang melibatkan jajaran pemain serta staf klub. Namun, laporan mengejutkan dari The Athletic mengungkapkan Carvajal mencoret nama Alvaro Arbeloa dari daftar undangan.

 

