Jelang Persib Bandung vs Persijap Jepara: Bojan Hodan Comeback, Marc Klok Absen

BANDUNG – Kehadiran kembali pelatih utama Bojan Hodak menjadi suntikan angin segar bagi Persib Bandung yang tengah bersiap melakoni laga krusial kontra Persijap Jepara pada pekan pamungkas Super League 2025-2026. Kendati demikian, klub berjuluk Maung Bandung tersebut harus menerima kenyataan pahit menyusul absennya sang kapten sekaligus jenderal lapangan tengah, Marc Klok.

Persib Bandung dijadwalkan bersua Persijap Jepara dalam pertandingan terakhir liga musim ini. Bentrok pamungkas yang sangat menentukan tersebut bakal diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.

Pertandingan ini dipastikan berjalan sangat krusial bagi Maung Bandung. Pasalnya, Persib kini sudah berada di ambang tangga juara dan hanya membutuhkan hasil imbang minimal saat menghadapi Persijap untuk resmi mengunci gelar ketiga mereka secara beruntun.

1. Kembalinya sang Juru Taktik

Kehadiran Bojan Hodak di tepi lapangan setelah sempat absen pada pertandingan sebelumnya diyakini akan melipatgandakan motivasi bertanding para pilar Persib. Tidak hanya sang juru taktik yang kembali, kekuatan Maung Bandung juga dipastikan bertambah seiring kembalinya dua legiun asing andalan mereka, Federico Barba dan Luciano Guaycochea.

“Laga terakhir nanti Coach Bojan (Hodak) sudah bisa mendampingi tim. Nanti giliran saya yang akan menyaksikan pertandingan dari atas (tribun), saya kena larangan tampil,” ujar asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (21/5/2026).

2. Kerugian Tanpa Kapten

Sayangnya, kabar baik itu sedikit ternoda karena Persib tidak bisa menurunkan Marc Klok akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia berdarah Belanda tersebut dipastikan hanya akan menjadi penonton saat rekan-rekannya berjuang menghadapi Persijap Jepara.