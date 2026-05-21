Selangkah Lagi Kunci Gelar Juara Super League 2025-2026, Beckham Putra Optimistis Persib Bandung Cetak Hattrick

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, mengaku sangat optimistis timnya dapat mencetak hattrick juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia karena kesempatan tersebut kini sudah terbuka sangat lebar. Karena itu, ia mengingatkan rekan-rekannya agar tetap fokus menuntaskan laga pamungkas musim ini dengan hasil terbaik.

Saat ini Skuad Maung Bandung –julukan Persib– masih kukuh berada di posisi puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 78 poin. Pesaing terdekat mereka, Borneo FC, menempel ketat di posisi kedua dengan torehan 76 poin.

1. Skenario Juara di GBLA dan Modal Mentalitas Positif

Persib sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Pertemuan penentu kedua tim tersebut akan tersaji dalam pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026.

Beckham Putra di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)

Beckham mengungkapkan bahwa kondisi fisik dan mentalitas timnya saat ini sedang berada dalam level yang sangat baik. Motivasi tinggi ini terjaga meskipun mereka baru saja melewati laga tandang yang berat melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada pekan lalu yang berhasil dimenangkan oleh Persib.

"Ya, kondisi sih sangat bagus dan mental juga," kata Beckham Putra di Jakarta, dikutip Kamis (20/5/2026).