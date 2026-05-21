Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Selangkah Lagi Kunci Gelar Juara Super League 2025-2026, Beckham Putra Optimistis Persib Bandung Cetak Hattrick

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |00:01 WIB
Selangkah Lagi Kunci Gelar Juara Super League 2025-2026, Beckham Putra Optimistis Persib Bandung Cetak Hattrick
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, mengaku sangat optimistis timnya dapat mencetak hattrick juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia karena kesempatan tersebut kini sudah terbuka sangat lebar. Karena itu, ia mengingatkan rekan-rekannya agar tetap fokus menuntaskan laga pamungkas musim ini dengan hasil terbaik.

Saat ini Skuad Maung Bandung –julukan Persib– masih kukuh berada di posisi puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 78 poin. Pesaing terdekat mereka, Borneo FC, menempel ketat di posisi kedua dengan torehan 76 poin.

1. Skenario Juara di GBLA dan Modal Mentalitas Positif

Persib sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Pertemuan penentu kedua tim tersebut akan tersaji dalam pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026.

Beckham Putra di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)
Beckham Putra di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)

Beckham mengungkapkan bahwa kondisi fisik dan mentalitas timnya saat ini sedang berada dalam level yang sangat baik. Motivasi tinggi ini terjaga meskipun mereka baru saja melewati laga tandang yang berat melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada pekan lalu yang berhasil dimenangkan oleh Persib.

"Ya, kondisi sih sangat bagus dan mental juga," kata Beckham Putra di Jakarta, dikutip Kamis (20/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/49/3219736/persija_jakarta_akan_gunakan_bus_listrik_untuk_mengarungi_musim_2026_2027_okezone-DdTa_large.jpg
Persija Jakarta Klub Pertama yang Gunakan Bus Listrik, Siap untuk Arungi Musim 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/49/3219732/teja_paku_alam_gagal_masuk_nominasi_kiper_terbaik_supr_league_2025_2026_tejapakualaam-4Vmx_large.jpg
Gagal Masuk Timnas Indonesia, Teja Paku Alam Kini Tak Masuk Nominasi Kiper Terbaik Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/49/3219598/persib_bandung-en90_large.jpg
Daftar Nominasi Penghargaan Individu Super League 2025-2026: Persib Bandung dan Borneo FC Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/45/3219552/mikel_arteta-u0Xz_large.jpg
Kata-Kata Pertama Mikel Arteta Usai Arsenal Akhiri Puasa Gelar Liga Inggris Selama 22 Tahun
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/20/11/1708569/tangis-neymar-jr-pecah-saat-namanya-masuk-skuad-timnas-brasil-di-piala-dunia-2026-jga.webp
Tangis Neymar Jr Pecah saat Namanya Masuk Skuad Timnas Brasil di Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/30/figc.jpg
5 Kandidat Pelatih Timnas Italia, Dua Mantan Jadi Calon Terkuat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement