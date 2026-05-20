Kata-Kata Pertama Mikel Arteta Usai Arsenal Akhiri Puasa Gelar Liga Inggris Selama 22 Tahun

LONDON – Arsenal resmi meraih gelar juara Liga Inggris 2025-2026, sebuah pencapaian emosional yang sekaligus menyudahi dahaga trofi liga yang telah berlangsung selama 22 tahun. Tak lama setelah kepastian itu, pernyataan pertama dari sang pelatih, Mikel Arteta, langsung beredar ke publik.

Uniknya, kepastian gelar juara The Gunners –julukan Arsenal– didapat tanpa mereka harus memeras keringat di lapangan pada hari tersebut. Hal ini terjadi setelah sang rival terdekat, Manchester City, terpeleset dan gagal memetik kemenangan saat melawat ke markas Bournemouth di Stadion Vitality, pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.

Hasil itu membuat armada Josep Guardiola tidak mampu lagi mengejar defisit empat poin dari Arsenal menuju pertandingan pamungkas. Sehari sebelumnya, Arsenal sudah menuntaskan tugas mereka dengan baik lewat kemenangan krusial 1-0 atas Burnley berkat gol tunggal Kai Havertz di laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026.

1. Reaksi Emosional Arteta

Seluruh pemain dan jajaran staf pelatih Arsenal berkumpul bersama di pusat latihan klub untuk menyaksikan laga Bournemouth vs Man City lewat layar kaca. Begitu peluit panjang berbunyi, rekaman video memperlihatkan bagaimana ruangan tersebut langsung meledak dalam tangisan haru dan pelukan kebahagiaan.

Melalui video resmi yang dirilis di kanal media sosial klub, Mikel Arteta menyampaikan pesan penuh kebanggaan atas dedikasi luar biasa anak asuhnya.

"Kita membuat sejarah lagi, bersama-sama. Saya tidak bisa lebih bahagia, lebih bangga untuk semua orang yang terlibat di klub sepak bola ini. Mari kita nikmati momen ini," ungkap Mikel Arteta, melansir dari Give Me Sport, Rabu (20/5/2026).

Meski ada sedikit rasa mengganjal karena trofi tidak dikunci langsung di atas lapangan dalam sebuah pertandingan, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa lega luar biasa yang dirasakan tim.

Kesempatan untuk berpesta secara langsung di hadapan publik sendiri akan tersaji pada akhir pekan ini, saat mereka melakoni laga penutup musim kontra Crystal Palace, Minggu 24 Mei 2026. Perayaan ini pun langsung menjalar ke jalanan London Utara yang dipadati oleh ribuan suporter setia hingga larut malam.