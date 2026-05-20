5 Fakta Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026, Nomor 1 Akhiri Penantian 22 Tahun!

SEBANYAK 5 fakta Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 akan diulas Okezone. Hasil 1-1 yang didapat Manchester City kontra Bournemouth pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB, memastikan Arsenal sebagai raja Liga Inggris musim ini.

Ketika kompetisi menyisakan satu pekan lagi, The Gunners -julukan Arsenal- duduk di puncak klasemen dengan 82 angka, unggul empat poin atas Manchester City di posisi dua. Pencapaian ini praktis luar biasa bagi Arsenal yang telah lama menunggu menjadi kampiun Liga Inggris.

Berikut 5 fakta Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026.

1. Penantian 22 Tahun

Sebelum musim ini, Arsenal terakhir kali juara Liga Inggris pada 2003-2004, atau 22 tahun lalu. Saat itu dinakhodai Arsene Wenger, Arsenal sama sekali tak terkalahkan di sepanjang Liga Inggris 2003-2004!

Dari 38 pertandingan, Arsenal mencatatkan 26 menang dan 12 menang. Di klasemen akhir Liga Inggris 2003-2004, Arsenal mengoleksi 90 angka, unggul 11 poin atas Chelsea di posisi dua.

2. Trofi Liga Inggris Ke-14

Gelar ini merupakan trofi Liga Inggris ke-14 bagi Arsenal. The Gunners hanya kalah dari Liverpool dan Manchester United yang sama-sama mengoleksi 20 gelar.

Jika dihitung dari era Premier League pada 1992-1993, ini merupakan trofi Liga Inggris keempat yang dimenangkan Arsenal. Mereka kalah dari Manchester United yang 13 kali menjadi raja di Premier League, diikuti Manchester City (8) dan Chelsea (5).

3. Lepas Kutukan Spesialis Runner-up

Kata spesialis runner-up lekat dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Kata itu lekat dengan Arsenal karena dalam tiga musim beruntun (2022-2023, 2023-2024 dan 2024-2025), Arsenal selalu finis runner-up di Liga Inggris.

Baru di musim ini, Mikel Arteta membawa Arsenal kampiun Liga Inggris! Siap memenangkan trofi lain, Mikel Arteta?