Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Fakta Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026, Nomor 1 Akhiri Penantian 22 Tahun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |05:19 WIB
5 Fakta Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026, Nomor 1 Akhiri Penantian 22 Tahun!
Arsenal resmi juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@arsenal)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 akan diulas Okezone. Hasil 1-1 yang didapat Manchester City kontra Bournemouth pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB, memastikan Arsenal sebagai raja Liga Inggris musim ini.

Ketika kompetisi menyisakan satu pekan lagi, The Gunners -julukan Arsenal- duduk di puncak klasemen dengan 82 angka, unggul empat poin atas Manchester City di posisi dua. Pencapaian ini praktis luar biasa bagi Arsenal yang telah lama menunggu menjadi kampiun Liga Inggris.

Berikut 5 fakta Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026.

1. Penantian 22 Tahun

Arsenal Resmi Juara Liga Inggris 2025-2026 Setelah Manchester City Ditahan Bournemouth!

Sebelum musim ini, Arsenal terakhir kali juara Liga Inggris pada 2003-2004, atau 22 tahun lalu. Saat itu dinakhodai Arsene Wenger, Arsenal sama sekali tak terkalahkan di sepanjang Liga Inggris 2003-2004!

Dari 38 pertandingan, Arsenal mencatatkan 26 menang dan 12 menang. Di klasemen akhir Liga Inggris 2003-2004, Arsenal mengoleksi 90 angka, unggul 11 poin atas Chelsea di posisi dua.

2. Trofi Liga Inggris Ke-14

Erling Haaland vs Gabriel Magalhaes di Manchester City vs Arsenal. (Foto: Instagram/mancity)

Gelar ini merupakan trofi Liga Inggris ke-14 bagi Arsenal. The Gunners hanya kalah dari Liverpool dan Manchester United yang sama-sama mengoleksi 20 gelar.

Jika dihitung dari era Premier League pada 1992-1993, ini merupakan trofi Liga Inggris keempat yang dimenangkan Arsenal. Mereka kalah dari Manchester United yang 13 kali menjadi raja di Premier League, diikuti Manchester City (8) dan Chelsea (5).

3. Lepas Kutukan Spesialis Runner-up

Eberechi Eze bantu Arsenal menang 1-0 atas Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026

Kata spesialis runner-up lekat dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Kata itu lekat dengan Arsenal karena dalam tiga musim beruntun (2022-2023, 2023-2024 dan 2024-2025), Arsenal selalu finis runner-up di Liga Inggris.

Baru di musim ini, Mikel Arteta membawa Arsenal kampiun Liga Inggris! Siap memenangkan trofi lain, Mikel Arteta?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/49/3219347/persib_bandung-Yl3z_large.jpg
5 Klub Top Tersukses di Liga Indonesia, Nomor 1 Berpeluang Besar Cetak Hattrick Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/49/3219301/taisei_marukawa-Bxgn_large.jpg
4 Pemain Asing di Super League yang Penuhi Syarat Dinaturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Solusi Lini Depan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/45/3219160/xabi_alonso_segera_mendatangkan_banyak_pemain_untuk_chelsea_xabialonso-s5Jo_large.jpg
5 Pemain Bintang Dunia Incaran Xabi Alonso Usai Resmi jadi Pelatih Chelsea, Nomor 1 Top Skor Liga Inggris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/51/3218126/timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_china_u_17-WE9G_large.jpg
Daftar 6 Negara Asia yang Lolos Piala Dunia U-17 2026: Ada Tim yang Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia U-17
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/19/11/1708243/pep-guardiola-tinggalkan-manchester-city-di-akhir-musim-pindah-ke-mana-lcx.jpg
Pep Guardiola Tinggalkan Manchester City di Akhir Musim, Pindah ke Mana?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/28/marcus_rashford.jpg
Barcelona Sepakat dengan Marcus Rashford, MU Tak Mau Turun Harga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement