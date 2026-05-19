5 Klub Top Tersukses di Liga Indonesia, Nomor 1 Berpeluang Besar Cetak Hattrick Sejarah

PETA kekuatan sepak bola Tanah Air terus mengalami transformasi sejak kompetisi amatir Perserikatan dan Galatama dilebur menjadi satu wadah profesional bernama Liga Indonesia pada tahun 1994. Sejak era unifikasi tersebut, sejumlah klub tradisional hingga tim modern saling sikut untuk menasbihkan diri sebagai penguasa tertinggi sepak bola nasional.

Hingga musim kompetisi 2025-2026 yang tengah berjalan menuju pekan terakhir, sejarah mencatat hanya ada beberapa klub yang mampu tampil konsisten dan mengoleksi lebih dari satu trofi juara di era modern. Dominasi tim-tim besar ini menjadi bukti kekuatan mental dan pengelolaan klub yang sehat di tengah dinamika serta turbulensi kompetisi domestik yang kerap berubah format.

Berikut daftar klub top tersukses di kasta tertinggi Liga Indonesia sejak era profesional dimulai pada tahun 1994:

1. Persib Bandung (4 Gelar)

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persib Bandung saat ini berstatus sebagai raja kompetisi modern setelah sukses mengamankan empat trofi juara, masing-masing pada musim 1994-1995, 2014, 2023-2024, dan yang terbaru pada 2024-2025. Di bawah komando taktik Bojan Hodak, Persib berada di ambang mencetak sejarah emas baru pada musim 2025-2026 ini.

Hingga pekan ke-33, Persib kukuh di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, hanya terpaut dua angka dari Borneo FC di posisi kedua. Persib hanya membutuhkan hasil imbang atau tambahan satu poin saat bersua Persijap Jepara pada Sabtu, 23 Mei 2026, untuk mengunci gelar kelima mereka sekaligus merayakan status hattrick juara liga secara beruntun.

2. Persipura Jayapura (4 Gelar)

Tim berjuluk Mutiara Hitam ini pernah menjadi momok paling menakutkan di Indonesia dengan melahirkan generasi emas talenta lokal Papua. Persipura mengamankan empat gelar juara kasta tertinggi pada musim 2005, 2008-2009, 2010-2011, dan 2013.

Sayangnya, kejayaan tersebut kini meredup seiring dinamika sepak bola nasional. Pada musim 2025-2026, Persipura harus berjuang di kompetisi kasta kedua (Championship). Mereka bahkan dipastikan gagal promosi ke Super League musim depan setelah takluk 0-1 dari Adhyaksa FC dalam perebutan tiket terakhir, merelakan dua tiket promosi lainnya digenggam oleh Garudayaksa FC dan PSS Sleman.

3. Persija Jakarta (2 Gelar)

Tepat di bawah bayang-bayang Persib dan Persipura, terdapat kelompok klub papan atas yang berhasil mengoleksi dua gelar juara sejak tahun 1994. Kelompok ini dihuni oleh kombinasi tim tradisional eks Perserikatan serta satu kekuatan modern.