Komentar Berkelas Marc Klok Usai Persib Bandung Menang Dramatis atas PSM Makassar di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |00:01 WIB
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
PARE-PARE – Bintang Persib Bandung, Marc Klok senang bukan main usai timnya meraih kemenangan dramatis atas PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025-2026, pada Minggu 17 Mei 2026 malam WIB. Klok pun bangga karena Persib tetap berjuang sampai akhirnya sehingga layak meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Ya, jantung para pendukung Persib Bandung dibuat berdegup kencang sebelum akhirnya bersorak gembira menyaksikan tim kesayangan mereka mengunci poin penuh di pekan krusial Super League musim ini. Gol telat Julio Cesar di masa injury time memastikan Skuad Maung Bandung pulang membawa kemenangan krusial 2-1 dari markas sang rival tangguh, PSM Makassar, dalam laga yang berlangsung di Stadion B.J. Habibie.

1. Perjuangan Militan

Gol Skuad Maung Bandung -julukan Persib- dicetak Thom Haye (33') dan Julio Cesar (90+7). Sementara itu, gol tunggal PSM dicatatkan oleh Yuran Fernandes pada menit ke-54.

Pemain Persib Bandung Marc Klok mengatakan daya juang timnya sangat luar biasa sepanjang permainan. Sebab, tim asuhan Bojan Hodak hampir saja hanya meraih satu poin, tapi menjelang akhir laga dapat mencetak gol penentu kemenangan.

"Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan semangat yang kami kasih sampai detik terakhir," kata Marc Klok usai laga, dikutip Selasa (19/5/2026).

PSM Makassar vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Pemain berposisi gelandang itu mengakui bahwa tidak mudah mengalahkan PSM saat bermain di kandang. Hal itu dikarenakan tim tuan rumah punya semangat tidak mau hilang dan dukungan luar biasa dari para suporter.

2. Kado Istimewa

"Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kami kalah dua musim terakhir di sini," sambung Klok.

 

