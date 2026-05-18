Pascakericuhan di Markas PSM Makassar, Manajemen Persib Bandung Ungkap Kondisi Skuad Pangeran Biru

PARE-PARE – Manajemen Persib Bandung bergerak cepat memberikan pernyataan resmi terkait kondisi kebugaran dan keselamatan tim menyusul insiden kericuhan penonton yang mewarnai akhir laga kontra PSM Makassar. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adhi Pratama, menegaskan seluruh rombongan Maung Bandung berada dalam kondisi yang kondusif tanpa cedera apa pun dan siap bertolak kembali ke Kota Kembang hari ini, Senin (18/5/2026).

1. Kronologi Ketegangan di Stadion B.J. Habibie

Sebagaimana diketahui, Persib dapat meraih kemenangan 2-1 atas PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025-2026, pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil itu tidak sesuai harapan suporter tuan rumah yang membuat mereka turun ke lapangan dan melakukan pengejaran ke sejumlah pemain usai laga.

“Alhamdulillah, kami memastikan seluruh pemain, tim pelatih, official, dan rombongan PERSIB berada dalam kondisi aman, sehat, serta tidak mengalami cedera setelah pertandingan melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5),” tulis keterangan Persib, dikutip Senin (18/5/2026).

Dalam rilisnya, Persib menekankan keselamatan seluruh anggota tim selalu menjadi prioritas utama. Karena itu, langkah-langkah penyesuaian situasi di lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh pemain dan official dapat kembali ke area yang aman dengan baik.

"Persib memahami bahwa sepak bola menghadirkan emosi, harapan, dan antusiasme yang besar bagi banyak pihak. Kami percaya semangat sportivitas, saling menghormati, serta menjaga keamanan bersama merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif dan profesional," tambah pernyataan klub.