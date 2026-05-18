Respons Malut United Setelah Ditahan Persita Tangerang 1-1 di Pekan Ke-33 Super League 2025-2026

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, mengapresiasi perjuangan David da Silva dan kawan-kawan meski gagal menang saat menjamu Persita Tangerang di pekan ke-33 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026 malam WIB. Ia mengatakan para pemain sudah berjuang habis-habisan.

“Hasil pertandingan malam ini tidak sesuai harapan. Namun, saya puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Saya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers pascalaga.

1. Malut United Tampil Dominan

Laskar Kie Raha sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Andriano Saputra pada menit ke-10. Menjelang akhir babak pertama, Malut United menyamakan kedudukan setelah David Da Silva mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+4.

Malut United ditahan Persita Tangerang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Skuad asuhan Hendri Susilo mendominasi jalannya permainan dengan 62 persen penguasaan bola. Namun, serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif.

Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan para pemain Malut United, 8 di antaranya mengarah ke gawang. Akan tetapi, hanya satu yang berbuah gol.

Laskar Kie Raha menutup laga terakhir di kandang musim ini dengan raihan satu poin. Dari total 17 pertandingan yang dimainkan, Malut United mencatatkan 8 kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah.

“Memang tak bisa dipungkiri Malut United musim ini lebih berkembang kalau bermain di luar kandang. Hal itu sudah kami analisis dan akan menjadi PR untuk musim depan,” ucap Hendri Susilo.