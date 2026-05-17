Hasil Super League 2025-2026: Borneo FC Terancam Gagal Juara, Madura United Berpotensi Degradasi!

PERSIJAP Jepara bermain imbang 0-0 dengan Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-33 Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), Minggu (17/5/2026) malam WIB.

Akibat hasil imbang ini, Borneo FC tercecer dalam persaingan gelar juara Super League 2025-2026. Skuad asuhan Fabio Lefundes ini tertinggal dua angka dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Aksi Mariano Peralta di laga Madura United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Untuk menjadi juara Super League 2025-2026, Persib Bandung hanya butuh hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara di laga pamungkas pada Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Sementara Borneo FC, untuk menjadi juara wajib menang saat menjamu Malut United pada Sabtu 23 Mei 2026 sore WIB, sembari berharap Persib Bandung tumbang dari Persijap Jepara.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC dan Persijap Jepara tampil dengan tempo sedang di awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Pada menit ketujuh, Borneo FC menciptakan peluang lewat Mariano Peralta. Sayangnya, tendangan pemain asal Argentina masih melambung tinggi dari gawang Persijap Jepada

Memasuki pertengahan babak pertama, Borneo FC dan Persijap sudah menciptakan beberapa peluang. Namun, kedua tim belum mampu membuka skor dalam laga tersebut.

Persijap Jepada mendapatkan peluang pada menit ke-27. Akan tetapi, tendangan akrobatik dari Carlos Franca juga masih melambung. Sampai akhir babak pertama, skor Persijap melawan Borneo FC masih 0-0.

Babak Kedua

Persijap dan Borneo FC bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal babak kedua. Tampaknya, kedua tim ingin segera membuka keunggulan.

Jual beli serangan tersaji di babak kedua. Namun, pertahanan Borneo FC dan Persijap masih cukup kukuh sampai pertengahan babak kedua.

Hanya saja, Borneo FC dan Persijap harus puas berbagi poin dari laga tersebut. Pasalnya, skor akhir adalah 0-0

Berikut Susunan Pemain Persijap vs Borneo FC

Persijap : Muh. Ardiansyah; Diogo Brito, Jose Luis Espinosa Arroyo, Muhammad Buyung Ismu, Najeeb Yakubu, Abrizal Umnailo, Alexis Gomez, Borja Martinez, Dicky Kurniawan, Carlos Franca (C), Sudi Abdallah

Pelatih: Mario Lemos

Borneo FC: Nadeo Argawinata (C); Christophe Nduwarugira, Komang Teguh, Muhammad Alfharezzi Buffon, Wesherley Garcia (Caxambu), Juan Felipe Villa, Kei Hirose, Rivaldo Pakpahan Kaio Nunes, Koldo Obeita, Mariano Peralta.

Pelatih: Fabio Lefundes