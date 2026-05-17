HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Tuan Rumah Menang 4-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |17:30 WIB
Hasil Bali United menang 4-1 atas Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
BALI United meraih kemenangan 4-1 atas Bhayangkara FC dalam pekan lanjutan ke-33 Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (17/5/2026) sore WIB.

Berkat kemenangan ini, Bali United naik ke posisi delapan klasemen dengan 45 angka. Sementara itu, Bhayangkara FC tertahan di posisi tujuh klasemen dengan 50 poin.

Bali United menang 4-1 atas Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama 

Bali United dan Bhayangkara FC memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lain.

Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- berhasil unggul lebih dahulu atas Bhayangkara FC. Gol pembuka Bali United dicetak Boris Kopitovic pada menit 28.

Boris Kopitovic kembali unjuk kualitas dalam laga tersebut. Kali ini ia mencetak gol ke gawang kedua pada menit ke-41.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Di babak pertama, Bali United unggul 2-0 atas Bhayangkara FC.

 

