Jadi Pelatih Chelsea, Xabi Alonso Buru Pemain Timnas Prancis di Piala Dunia 2026!

XABI Alonso resmi menjadi pelatih Chelsea pada hari ini Minggu (17/5/2026). Menurut Fabrizio Romano, pengumuman secara resmi akan disampaikan manajemen The Blues -julukan Chelsea- hari ini.

“Xabi Alonso telah menandatangani kontrak bersama Chelsea. Pernyataan resmi klub selanjutnya,” tulis Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

“Xabi Alonso akan menjadi manajer, bukan pelatih kepala. Chelsea akan melibatkan Alonso dalam strategi transfer musim panas ini. Kontrak berlaku hingga Juni 2030 dan diumumkan hari ini,” lanjut Fabrizio Romano.

1. Xabi Alonso Pelatih Muda Berprestasi

Xabi Alonso salah satu pelatih muda berprestasi. Ia membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga 2023-2024, tanpa satu pun kekalahan.

Juru taktik asal Spanyol itu mencetak sejarah, yakni membawa Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- juara Bundesliga pertama dalam sejarah. Pencapaian itu membuat Xabi Alonso ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid pada musim panas 2025.

Xabi Alonso dikontrak Real Madrid hingga 30 Juni 2028 atau selama lima tahun. Sayangnya baru tujuh bulan melatih Real Madrid, Xabi Alonso langsung didepak manajemen Los Blancos.