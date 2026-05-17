Sumsel United U-19 Juara Edisi Perdana, EPA Championship Bisa Jadi Wadah Baru Kembangkan Bakat Muda

BEKASI – Sumsel United U-19 sukses menjuarai EPA Championship U-19 2025-2026. Kompetisi ini diharapkan menjadi wadah baru untuk mengembangkan bakat para pemain muda.

Sumsel United U-19 menjadi juara setelah mengalahkan Persiku Kudus U-19 3-2 di final EPA Championship U-19 2026. Pertandingan pamungkas itu digelar di Garudayaksa Football Academy, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 16 Mei pagi WIB.

1. Juara Perdana

Tim asal Sumatera Selatan itu menjadi juara perdana di EPA Championship U-19. Kompetisi ini merupakan ajang kasta kedua U-19 yang difokuskan untuk menambah wadah bagi para pemain muda berkembang.

Direktur Kompetisi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Asep Saputra, bersyukur gelaran EPA Championship U-19 2025-2026 akhirnya selesai. Ia mengatakan, kompetisi ini masih butuh banyak improvisasi ke depannya.

"Ya, pertama kami bersyukur lah ya, alhamdulillah event perdana untuk yang Championship. Dan kami lihat juga, pertama sih apresiasi juga ya, karena 20 klub ikut berpartisipasi," tutur Asep kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Minggu (17/5/2026).

"Meski memang kalau bicara visi kami kan menambah jumlah main untuk semua klub, dan sekarang di Championship sistem yang kami gunakan memang masih sentralisasi. Tapi walau bagaimanapun, ini sebagai sebuah step pertama untuk ke depannya lanjutkan di semua jenjang," tambahnya.