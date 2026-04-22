HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Mantan Pemain Timnas Indonesia Ferdinand Sinaga, Pernah Juara Bareng Persib Bandung Kini Main di Liga 4

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |19:05 WIB
Kisah Mantan Pemain Timnas Indonesia Ferdinand Sinaga, Pernah Juara Bareng Persib Bandung Kini Main di Liga 4
Ferdinand Sinaga kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
KISAH mantan pemain Timnas Indonesia, Ferdinand Sinaga, menarik diulas. Dia diketahui pernah juara bareng Persib Bandung.

Namun, nasib karier Ferdinand Sinaga berjalan berbeda. Dia diketahui sekarang main di Liga 4 Indonesia.

Ferdinand Sinaga dan Robert Alberts Persib Bandung

1. Juara Bareng Persib Bandung

Nama Ferdinand Sinaga sudah malang-melintang memperkuat klub-klub top Indonesia. Karier profesionalnya dimulai dengan membela Persibat Batang pada 2006.

Kemudian, Ferdinand Sinaga pindah ke Persikab Bandung pada 2007. Pemain kelahiran Bengkulu pada 18 September 1988 itu pun kemudian berpindah memperkuat sejumlah klub, di antaranya ada Pelita Jaya, PPSM Magelang, Persiwa Wamena, Semen Padang, hingga akhirnya direkrut Persib Bandung pada 2013.

Tak hanya satu periode Ferdinand Sinaga berseragam Persib. Dia membela klub itu dalam dua periode, yakni pada 2013 hingga 2014 dan juga pada 2021.

Kehadiran Ferdinand Sinaga pun bisa memberi kontribusi besar ke Persib. Terbukti, dia berhasil membantu klub berjuluk Maung Bandung itu jadi juara Indonesia Super League (ISL) pada 2014.

Pada musim itu, Ferdinand Sinaga bisa mencetak 12 gol. Bahkan, berkat peran besarnya, Ferdinand dinobatkan sebagai pemain terbaik ISL 2014.

 

