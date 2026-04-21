Kisah Apes Fadly Alberto, Pemain Bhayangkara FC yang Lakukan Tendangan Kungfu Kini Dihentikan dari Sponsor

KISAH apes Fadly Alberto menarik diulas. Pemain Bhayangkara FC yang lakukan tendangan kungfu ini kini dihentikan dari sponsor.

Ya, Fadly Alberto tengah jadi sorotan karena ulahnya di EPA U-20. Akibat aksinya lakukan tendangan kungfu ke pemain lawan, dia juga diketahui dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-20.

1. Tendangan Kungfu

Fadly Alberto melakukan aksi indisipliner kala membela Bhayangkara FC U-20. Dalam ajang Elite Pro Academy (EPA) U-20, tendangan brutal dilepaskan pemain bernama lengkap Fadly Alberto Hengga itu ke arah pemain Dewa United U-20, Rakha Nurkholis.

Laga panas itu tersaji di Stadion Citarum, Minggu 19 April 2026. Aksi Fadly memicu gelombang konsekuensi pahit bagi masa depannya.

Pertama, Fadly Alberto dipastikan bakal mendapat sanksi berat dari PSSI. Melalui Sekjen Yunus Nusi, PSSI telah menyatakan sikap tegas dengan mengutuk keras aksi tersebut. Kasus ini telah diserahkan kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI untuk diproses sebagai prioritas utama.

"PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya," ujar Yunus Nusi.

Lalu, langkah tegas juga diambil oleh manajemen Timnas Indonesia. Ketua BTN, Sumardji, mengonfirmasi bahwa Fadly Alberto resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-20 asuhan Nova Arianto.