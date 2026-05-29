Baru Lepas, PSM Makassar Kembali Disanksi FIFA

KABAR buruk menimpa PSM Makassar jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Baru saja lepas, Juku Eja kembali masuk dalam daftar klub yang disanksi FIFA!

PSM sempat dilarang untuk melakukan aktivitas jual beli pemain. Pasalnya, mereka terbukti melakukan pelanggaran yakni menunggak gaji pemain. Tapi, nama klub sempat hilang memasuki 2025-2026.

1. Tunggakan Gaji

Kini, PSM lagi-lagi masuk daftar hitam. Kembali, sanksi FIFA itu diduga terkait masalah tunggakan gaji pemainnya. Hukuman itu berlaku mulai Jumat 22 Mei 2026.

PSM dipastikan tidak bisa mendaftarkan pemain yang akan diperpanjang masa kontraknya. Kondisi itu akan membuat mereka kesulitan mendatangkan personel baru.

Kabar ini tentu tidak mengenakkan buat juara Liga 1 2021-2022 tersebut. Pasalnya, bursa transfer pemain tidak lama lagi akan dibuka menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027 pada 4 September.