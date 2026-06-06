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Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Menang di FIFA Matchday Juni 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |17:05 WIB
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Menang di FIFA Matchday Juni 2026?
Timnas Indonesia dan Kamboja menang di FIFA Matchday Juni 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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TIMNAS Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang menang di FIFA Matchday Juni 2026? Timnas Indonesia membuka FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil manis.

Melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 20.00 WIB, Timnas Indonesia menang 3-0. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak Ole Romeny pada menit 13, Justin Hubner (27’) dan Ragnar Oratmangoen (56’).

Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Thailand dan Singapura Gagal Menang

Di hari Timnas Indonesia melawan Oman, ada dua negara Asia Tenggara yang menjalani pertandingan, yakni Thailand dan Singapura. Thailand menjamu Kuwait, sedangkan Singapura kedatangan China.

Hasilnya, Thailand ditahan Kuwait dengan skor 2-2. Sempat unggul 2-0 lewat Seksan Ratree pada menit 42 dan Kritsada Kaman (45’), Kuwait mencetak dua gol penyama kedudukan via aksi Youssef Majed (48’) dan Eid Al Rashidi (69’).

Di laga lain, The Lions -julukan Singapura- kalah 1-2 dari China! Lantas, apakah Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menang di FIFA Matchday Juni 2026? Jawabannya ternyata bukan.

Pada Kamis, 4 Juni 2026, Timnas Kamboja menjamu wakil Asia Selatan, Bhutan. Hasilnya, Timnas Kamboja menang 4-0 atas Bhutan.

 

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