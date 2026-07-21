Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026

Saddil Ramdani dan Marc Klok berpotensi turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Pakansari pada Senin, 3 Agustus 2026 pukul 20.30 WIB dan live di RCTI.

1. Laga Tersulit Timnas Indonesia di Fase Grup

Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2026 bersama Kamboja (27 Juli 2026, kandang), Timor Leste (31 Juli 2026, tandang) Vietnam (3 Agustus 2026, kandang) dan Singapura (7 Agustus 2026, tandang).

John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Bali. (Foto: PSSI)

Dari empat lawan di atas, Vietnam bisa dibilang lawan tersulit yang dihadapi Timnas Indonesia. Tak hanya di fase grup, tapi juga di pergelaran Piala AFF 2026.

Skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- serius menatap Piala AFF 2026. Skuad asuhan Kim Sang-sik sempat beberapa minggu menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan.

Bahkan dalam salah satu laga uji coba, Nguyen Xuan Son dan kawan-kawan menang 2-1 atas klub Liga 1 Korea Selatan, Gangwon FC. Terbaru atau pada akhir pekan lalu, Vietnam menang 4-0 atas Myanmar di laga uji coba.

2. Timnas Indonesia Tak Kalah Hebat

Meski begitu, Timnas Indonesia tidak kalah hebat. Sejak awal Juli 2026, pelatih Timnas Indonesia John Herdman menggelar pemusatan latihan di Bali.