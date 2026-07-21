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Alasan Utama Persija Jakarta Berani Datangkan Stjepan Loncar dari Liga Kroasia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |00:05 WIB
Alasan Utama Persija Jakarta Berani Datangkan Stjepan Loncar dari Liga Kroasia
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
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JAKARTA Persija Jakarta kembali memperkuat kedalaman skuadnya di bursa transfer jelang musim 2026-2027 dengan mendatangkan rekrutan kesembilan. Skuad Macan Kemayoran resmi mendaratkan gelandang berbakat asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar.

Pemain berpengalaman di kompetisi Eropa dan level internasional itu dikontrak selama dua musim. Kehadiran Loncar setelah direkrut melalui kesepakatan transfer dengan klub Kroasia, NK Istra 1961.

1. Harapan Manajemen

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyambut positif bergabungnya Stjepan Lončar. Menurutnya, pengalaman eks timnas Bosnia dan Herzegovina tersebut akan menjadi kontribusi positif bagi Macan Kemayoran.

“Stjepan adalah pemain yang kami yakini dapat menambah kualitas serta memperkaya pilihan di lini tengah Persija. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa dan bersama Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi modal yang sangat berharga," kata Prapanca dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/7/2026).

Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

"Kami berharap ia bisa membawa kualitas dan pengalaman yang ia miliki, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Persija,” ucap Prapanca," tambahnya.

 

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