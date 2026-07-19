Kata-Kata Mariano Peralta Usai Resmi Gabung Persib Bandung

JAKARTA - Mariano Peralta mengaku sangat senang dapat bergabung dengan Persib Bandung. Ia pun berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk klub berjuluk Pangeran Biru tersebut.

1. Senang Gabung Persib

Hal itu disampaikan Mariano Peralta dalam postingan akun Instagram Persib.

"Halo Bobotoh, saya Mariano Peralta. Saya sangat senang bergabung dengan klub besar ini," ujarnya dalam postingan @persib, Minggu (19/7/2026).

"Saya berjanji akan memberikan segalanya untuk jersey ini. Dan sekarang, Peraltan mengenakan seragam biru dan putih," ujarnya.

Pemain kelahiran Adrogué, Argentina, 20 Februari 1998 itu dikontrak selama 2 tahun. Kehadiran Peralta diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi lini serang Persib sekaligus memperkuat kedalaman skuad. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Persib akan tampil di 4 kompetisi musim depan.

Mariano Peralta (Instagram/@persib)

“Kami optimistis Mariano dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan tim selama dua musim ke depan,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan,

Ia berharap pemain berusia 28 tahun tersebut dapat segera beradaptasi dengan filosofi permainan Persib. Itu baik kultur klub, serta atmosfer luar biasa yang selalu dihadirkan Bobotoh di setiap pertandingan.