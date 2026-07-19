Breaking News: Persib Bandung Resmi Rekrut Mariano Peralta

JAKARTA - Persib Bandung akhirnya resmi mengumumkan perekrutan Mariona Peralta. Ia dikontrak selama dua tahun. Penyerang sayap asal Argentina itu diperkenalkan di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

Pengumuman transfer Mariano Peralta tersebut melalui kegiatan yang digelar di Saung Angklung Udjo. Bobotoh pun meramaikan lokasi acara.

1. Persib Resmi Datangkan Peralta

Kehadiran pemain kelahiran Adrogué, Argentina, 20 Februari 1998 ini menjadi bagian dari komitmen Persib dalam membangun skuad yang semakin kompetitif untuk menghadapi tantangan di level domestik maupun Asia. Kehadiran mantan pemain Borneo FC tentunya akan memberi warna baru untuk Persib.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Peralta merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi tim pelatih. Tim pelatih telah memantau performanya secara konsisten, khususnya selama tampil di Super League musim lalu.

“Tim pelatih Persib membutuhkan pemain dengan karakter menyerang yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, serta mampu mengonversi peluang menjadi gol secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, Mariano Peralta memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim,” ujar Adhitia dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Mariano Peralta pamitan dengan Borneo FC. (Foto: Instagram/marianoperalta.9)

Menurut Adhitia, kehadiran Peralta diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi lini serang Persib sekaligus memperkuat kedalaman skuad. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Persib akan menjalani musim yang menantang dengan kompetisi domestik dan Asia yang menuntut konsistensi performa sepanjang musim.

"Persib membangun skuad yang tidak hanya kompetitif dari sisi kualitas, tetapi juga memiliki kedalaman yang memadai untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Kami optimistis Mariano dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan tim selama dua musim ke depan,” katanya.

Dia pun berharap pemain berusia 28 tahun tersebut dapat segera beradaptasi dengan filosofi permainan Persib. Itu baik kultur klub, serta atmosfer luar biasa yang selalu dihadirkan Bobotoh di setiap pertandingan.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, kami percaya Mariano mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Kami berharap ia dapat tumbuh bersama PERSIB dan menjadi bagian dari perjalanan meraih prestasi yang lebih tinggi," katanya

“Wilujeng sumping, Mariano Peralta. Selamat datang di keluarga besar Persib dan di Kota Bandung. Semoga kebersamaan ini menjadi awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan kebanggaan bagi kita semua," tambahnya.