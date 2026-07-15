Dimas Drajad Resmi Tinggalkan Persib Bandung Usai Kontraknya Tak Diperpanjang

BANDUNG - Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyatakan timnya tidak melanjutkan kerja sama dengan Dimas Drajad. Hal itu berdasarkan evaluasi manajemen Persib Bandung.

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Penyerang itu telah membela Persib selama dua musim. Kontrak Dimas pun berakhir pada musim 2025-2026.

Adhitia Putra Herawan menjelaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyusunan komposisi tim untuk menghadapi tantangan musim baru. Dimas Drajad tidak masuk ke dalam skema Persib untuk musim baru.

"Kontrak Dimas telah berakhir bersamaan dengan selesainya musim 2025/26. Setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih, Dimas tidak masuk dalam proyeksi teknis untuk musim mendatang. Atas dasar rekomendasi tersebut, Persib memutuskan untuk tidak memperpanjang kerja sama," ujar Adhitia dilansir dari laman Persib, Rabu (15/7/2026).

Dimas Drajad saat membela Persib (Dok Persib)

Adhitia mengapresiasikontribusi Adimas Drajad di Persib. Baginya setiap fase dalam perjalanan sebuah klub maupun seorang pemain selalu menghadirkan dinamika dan kesempatan baru.

"Hatur nuhun, Dimas, atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan selama dua musim bersama Persib. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan bersejarah klub, termasuk membantu mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 2024/25," katanya.

"Kami mendoakan agar Dimas senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam melanjutkan perjalanan karier profesionalnya," tambah Adhitia.