Jalani Latihan Perdana di Persib, Gakuto Notsuda Ngaku Senang

BANDUNG – Gakuto Notsuda resmi memulai kiprahnya bersama Persib Bandung dengan menjalani sesi latihan perdana di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026). Momen tersebut menjadi langkah awal pemain asal Jepang itu setelah bergabung untuk memperkuat Persib pada musim 2026-2027.

1. Gakuto Notsuda Latihan Perdana

Latihan perdana ini sekaligus menandai pengalaman pertama Notsuda berkarier di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Hiroshima, 6 Juni 1994, itu kini bersiap menghadapi tantangan baru bersama Maung Bandung -julukan Persib.

Tim kepelatihan yang dipimpin Igor Tolic memberikan program latihan dengan intensitas ringan kepada Notsuda. Menu tersebut disusun sebagai bagian dari proses adaptasi sebelum sang pemain mengikuti latihan penuh bersama seluruh anggota skuad.

Skuad Persib Bandung latihan jelang musim 2026 2027 (Dok Persib)

Persib memilih memberikan waktu kepada Notsuda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ini termasuk memahami pola latihan yang diterapkan tim. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses adaptasinya menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027.

Meski baru menjalani sesi latihan pertama, Notsuda terlihat menikmati suasana di dalam tim. Ia tampak aktif berinteraksi dengan rekan-rekan setim serta jajaran pelatih selama latihan berlangsung.

2. Senang Jalani Latihan

Notsuda mampu mengikuti seluruh materi latihan yang diberikan tanpa mengalami kendala berarti. Antusiasme pemain berusia 32 tahun itu juga terlihat sejak awal sesi hingga latihan berakhir.