Persib Bandung Mulai Masuk Mode Pramusim, Adaptasi Pemain Jadi Fokus Utama

BANDUNG – Persib Bandung mulai menggelar masa pramusim menyambut kompetisi 2026-2027. Pelatih Igor Tolic memfokuskan sesi-sesi awal untuk adaptasi di antara para pemain.

Sebanyak 22 pemain langsung mengikuti sesi latihan perdana di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 Juli 2026. Wajah-wajah baru pun sudah hadir.

Luka Menalo, Gabriel Mutombo, dan Balsa Sekulic, langsung mengikuti latihan perdana. Sementara, dua staf pelatih anyar Zlatko Runje dan Karlo Reinholz ikut membantu Tolic.

1. Adaptasi

Sang pelatih menuturkan, target saat ini adalah adaptasi untuk para pemain baru. Piala Presiden 2026 harus jadi etalase Persib menampilkan wajah anyar di bawah asuhannya.

"Kami harus mulai bekerja untuk persiapan Piala Presiden,” kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (13/7/2026).

“Selain itu, untuk saling mengenal satu sama lain, siapa di posisi apa, kaki mana yang rekannya gunakan dan sejenisnya. Kami harus bekerja cepat karena pertandingan sudah dekat," tegas pria asal Kroasia itu.