Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Mulai Masuk Mode Pramusim, Adaptasi Pemain Jadi Fokus Utama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |02:10 WIB
Persib Bandung Mulai Masuk Mode Pramusim, Adaptasi Pemain Jadi Fokus Utama
Persib Bandung mulai memasuki mode pramusim di bawah komando Igor Tolic (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung mulai menggelar masa pramusim menyambut kompetisi 2026-2027. Pelatih Igor Tolic memfokuskan sesi-sesi awal untuk adaptasi di antara para pemain.

Sebanyak 22 pemain langsung mengikuti sesi latihan perdana di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 Juli 2026. Wajah-wajah baru pun sudah hadir.

Adam Alis di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Luka Menalo, Gabriel Mutombo, dan Balsa Sekulic, langsung mengikuti latihan perdana. Sementara, dua staf pelatih anyar Zlatko Runje dan Karlo Reinholz ikut membantu Tolic.

1. Adaptasi

Sang pelatih menuturkan, target saat ini adalah adaptasi untuk para pemain baru. Piala Presiden 2026 harus jadi etalase Persib menampilkan wajah anyar di bawah asuhannya.

"Kami harus mulai bekerja untuk persiapan Piala Presiden,” kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (13/7/2026).

“Selain itu, untuk saling mengenal satu sama lain, siapa di posisi apa, kaki mana yang rekannya gunakan dan sejenisnya. Kami harus bekerja cepat karena pertandingan sudah dekat," tegas pria asal Kroasia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/51/3229358/persib_vs_manila_digger-wZXA_large.jpg
Jadwal Playoff ACL 2 Persib Bandung vs Manila Digger Diundur Jadi 31 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/49/3229163/sandy_walsh-2tUa_large.jpg
Kata-Kata Sandy Walsh Usai Gabung Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228715/balsa_sekulic-al6w_large.jpg
Bos Persib Yakin Balsa Sekulic Bisa Segera Adaptasi, Ajak Bobotoh Dukung Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/49/3228343/zlatko_runje_jadi_asisten_pelatih_di_persib_bandung-O1XZ_large.jpeg
Rekam Jejak Zlatko Runje, Asisten Pelatih Igor Tolic di Persib Bandung 
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/12/11/1727503/argentinabentrok-inggris-di-semifinal-piala-dunia-2026-bsp.webp
ArgentinaÂ Bentrok Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/12/aei_golf_tournament_2026_diikuti_144_pegolf_yang_m.jpg
AEI Golf Tournament 2026 Berlangsung Seru, 144 Pegolf Berebut BYD Denza
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement