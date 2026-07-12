Persiapan Musim Baru, Adam Alis Antusias Tatap Latihan Perdana Persib Bandung

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, memancarkan aura optimisme tinggi seiring dimulainya persiapan tim menyongsong musim kompetisi 2026-2027. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut resmi memanaskan mesin dengan menggelar sesi latihan perdana di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 11 Juli 2026.

Latihan tersebut langsung dipimpin oleh sang pelatih, Igor Tolic, yang diikuti 22 pemain. Pada musim ini, Persib dihadapkan pada jadwal kompetisi yang sangat padat karena harus mengarungi empat ajang sekaligus, yakni Super League, League Cup, AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship.

Adam Alis mengatakan latihan perdana timnya berjalan cukup baik. Menurutnya, fokus saat ini adalah proses adaptasi dengan pemain-pemain baru yang didatangkan oleh manajemen Persib.

"Latihan kembali, alhamdulillah senang bisa kembali lagi setelah mungkin hampir dua bulan kami liburan. Bisa bertemu teman-teman lama dan ada juga yang baru," kata Adam Alis dilansir dari laman resmi Persib, Minggu (12/7/2026).

"Mudah-mudahan bisa lebih dekat lagi dengan pemain-pemain baru dan bisa cepat chemistry-nya ke depan," tambahnya.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Puji Kedalaman Skuad Maung Bandung

Pemain berposisi gelandang tersebut memberikan apresiasi untuk pergerakan transfer manajemen musim ini yang berhasil membangun kedalaman skuad yang sangat mumpuni. Menurutnya, kekuatan timnya diprediksi masih akan bertambah karena komposisi pemain saat ini belum sepenuhnya lengkap.