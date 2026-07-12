Kiat Gelandang Persib Bandung Marc Klok Masuk Skuad Akhir Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

GELANDANG Persib Bandung Marc Klok terlihat bekerja sangat keras dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2026. Langkah itu diambil Marc Klok agar masuk skuad akhir Timnas Indonesia di ajang dua tahunan tersebut.

1. TC Timnas Indonesia Dibagi 2 Gelombang

TC Timnas Indonesia dibagi ke dalam dua gelombang di Bali United Center, Bali pada 5-25 Juli 2026. Pemusatan latihan tahap satu berlangsung pada 5-11 Juli 2026. Kemudian, TC tahap kedua berlangsung pada 14-25 Juli 2026.

Marc Klok berlatih keras bersama Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. (Foto: Instagram/@marcklok)

Marc Klok tampaknya serius mengikuti TC kali ini. Ia disinyalir semakin semangat karena foto latihannya yang diunggah di Instagram disukai 100.000 pengikut di Instagram.

"Kembali bekerja di Bali, dengan Timnas Indonesia. Membangun untuk apa yang akan datang," tulis Marc Klok.

2. Marc Klok Bersaing dengan 49 Nama Lain

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 50 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Namun, nantinya hanya 23-26 nama yang akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.