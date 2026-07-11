Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ryo Matsumura dan Persija Jakarta Resmi Berpisah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |22:11 WIB
Ryo Matsumura dan Persija Jakarta Resmi Berpisah!
Ryo Matsumura resmi berpisah dengan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta resmi mengumumkan perpisahan dengan Ryo Matsumura setelah masa kontrak pemain asal Jepang tersebut berakhir. Berakhirnya kerjasama ini menutup kebersamaan Ryo bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- selama dua musim terakhir.

Kepastian itu diumumkan melalui pernyataan resmi klub pada Sabtu (11/7/2026) malam WIB. Persija Jakarta menyebut perpisahan dengan Ryo Matsumura menjadi bagian dari dinamika skuad menjelang bergulirnya Super League 2026-2027.

Ryo Matsumura tak lagi membela Persija Jakarta di musim 2026-2027. (Foto: Media Persija Jakarta)
Ryo Matsumura tak lagi membela Persija Jakarta di musim 2026-2027. (Foto: Media Persija Jakarta)

“Persija kembali dihadapkan pada momen perpisahan menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Kali ini, Ryo Matsumura resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persija setelah masa kontraknya berakhir,” bunyi pernyataan resmi Persija Jakarta yang diterima Okezone, Sabtu (11/7/2026).

1. Ucapan Terima Kasih kepada Ryo Matsumura

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Ryo Matsumura selama membela Macan Kemayoran. Menurutnya, pemain berusia 32 tahun itu selalu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme sejak bergabung dengan tim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija. Ryo telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir,” kata Mohamad Prapanca.

Mohamad Prapanca menjelaskan keputusan berpisah diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ia pun mendoakan agar pesepakbola asal Jepang itu mampu melanjutkan kariernya dengan sukses di klub berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/49/3229490/sandy_walsh_bangga_kenakan_nomor_6_di_persib_bandung_persibcoid-3DSl_large.jpg
Pilih Nomor 6, Sandy Walsh Ditawari Gabung Persib Bandung sejak 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/49/3229357/persebaya_surabaya-tevM_large.jpg
Persebaya Surabaya Miliki Senjata Rahasia untuk Bersinar di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/49/3229354/leeming_bersaudara_gabung_persis_solo-kUKg_large.jpg
Bertekad Tembus Super League, Leeming Bersaudara Siap Dongkrak Performa Persis Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/49/3229338/haris_ovcina-h7HP_large.jpg
Tak Mau Kalah dari Persija Jakarta dan Persib Bandung, PSM Makassar Lirik Pemain Asal Bosnia-Herzegovina
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/11/11/1727389/mini-soccer-bulog-perkuat-sinergi-ketahanan-pangan-bersama-stakeholder-umw.webp
Mini Soccer Bulog Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Bersama Stakeholder
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/25/vinicius_jr.jpg
Liverpool Siap Bajak Vinicius Junior? Real Madrid Beri Ultimatum
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement