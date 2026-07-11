Ryo Matsumura dan Persija Jakarta Resmi Berpisah!

PERSIJA Jakarta resmi mengumumkan perpisahan dengan Ryo Matsumura setelah masa kontrak pemain asal Jepang tersebut berakhir. Berakhirnya kerjasama ini menutup kebersamaan Ryo bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- selama dua musim terakhir.

Kepastian itu diumumkan melalui pernyataan resmi klub pada Sabtu (11/7/2026) malam WIB. Persija Jakarta menyebut perpisahan dengan Ryo Matsumura menjadi bagian dari dinamika skuad menjelang bergulirnya Super League 2026-2027.

Ryo Matsumura tak lagi membela Persija Jakarta di musim 2026-2027. (Foto: Media Persija Jakarta)

“Persija kembali dihadapkan pada momen perpisahan menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Kali ini, Ryo Matsumura resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persija setelah masa kontraknya berakhir,” bunyi pernyataan resmi Persija Jakarta yang diterima Okezone, Sabtu (11/7/2026).

1. Ucapan Terima Kasih kepada Ryo Matsumura

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Ryo Matsumura selama membela Macan Kemayoran. Menurutnya, pemain berusia 32 tahun itu selalu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme sejak bergabung dengan tim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija. Ryo telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir,” kata Mohamad Prapanca.

Mohamad Prapanca menjelaskan keputusan berpisah diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ia pun mendoakan agar pesepakbola asal Jepang itu mampu melanjutkan kariernya dengan sukses di klub berikutnya.