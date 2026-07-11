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Bertekad Tembus Super League, Leeming Bersaudara Siap Dongkrak Performa Persis Solo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |03:01 WIB
Bertekad Tembus Super League, Leeming Bersaudara Siap Dongkrak Performa Persis Solo
Theodore dan Oliver Leeming siap bersinar di Persis Solo. (Foto: Instagram/persisofficial)
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SOLO - Duo penggawa anyar Persis Solo, Oliver Leeming dan Theodore Leeming, mematok target tinggi setelah resmi bergabung dengan Laskar Sambernyawa. Kakak beradik ini berambisi besar untuk memberikan kontribusi maksimal demi membawa klub kebanggaan warga Surakarta tersebut promosi ke kasta tertinggi, Super League musim 2027-2028.

Sebagaimana diketahui, Persis resmi menjadikan Leeming bersaudara amunisi baru untuk menatap kasta kedua kompetisi sepakbola Tanah Air, yakni Championship 2026-2027. Oliver dan Theodore merupakan mantan pemain Persija Jakarta U-20.

Oliver Leeming mengaku senang dan antusias menjadi bagian dari tim kebanggaan warga Surakarta tersebut. Oleh karena itu, dia siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persis.

“Saya sangat senang bisa dengan Persis. Saya tahu Persis adalah sebuah klub yang sangat bersejarah. Saya tak sabar untuk memulai bermain untuk klub ini,” kata Oliver dilansir dari laman i.League, Sabtu (11/7/2026).

Oliver Leeming saat berlatih bersama Persija Jakarta ollie_leeming
Oliver Leeming saat berlatih bersama Persija Jakarta ollie_leeming

“Tujuan utamanya adalah kembali ke Liga 1 (Super League). Itu tujuan saya di sini membantu klub ini promosi ke Liga 1. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk Persis. Jad, saya berharap semua penonton dan penyokong bisa mendukung saya dan klub ini,” tambahnya.

1. Tekad Kuat Duo Eks Penggawa Macan Muda

Sementara itu, Theodore juga mengaku sudah tidak sabar ingin segera membela Persis. Dia pun siap berjuang habis-habisan demi Persis dapat promosi ke Super League.

 

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