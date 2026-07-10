Haus Gelar Juara, Kerim Memija Siap Berjuang Mati-matian demi Persija Jakarta

JAKARTA - Rekrutan anyar Persija Jakarta, Kerim Memija, menegaskan ambisi besarnya untuk membawa tim barunya terbang tinggi di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina ini bertekad mempersembahkan kemenangan demi kemenangan demi mengantar skuad Macan Kemayoran merengkuh trofi juara Super League 2026-2027.

Persija mengikat pemain tersebut dengan durasi kontrak dua musim. Memija pernah memperkuat Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina di berbagai kelompok usia dan kapten tim U-21.

1. Haus Gelar Juara

Kerim Memija mengakui begitu haus gelar juara. Salah satu fase terbaik dalam perjalanannya tercipta bersama HSK Zrinjski Mostar, klub yang ia bantu meraih tiga gelar Bosnian Premier League pada musim 2021-2022, 2022-2023, dan 2024-2025.

“Saya tidak pernah bosan meraih kemenangan. Saya selalu ingin menang dan memenangkan trofi," kata Kerim Memija dilansir dari laman Persija, Jumat (10/7/2026).

Kerim Memija. (Foto: Instagram/persija)

"Saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Persija, membantu tim meraih banyak kemenangan, dan pada akhirnya membawa trofi untuk klub ini,” tambahnya.