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Magis Bonek Sukses Bikin Striker Alex Martins Kepincut Gabung Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |03:01 WIB
Magis Bonek Sukses Bikin Striker Alex Martins Kepincut Gabung Persebaya Surabaya
Alex Martins resmi gabung Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/bajoltalks)
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SURABAYA - Penyerang anyar Persebaya Surabaya, Alex Martins, mengungkapkan basis suporter klub yang luar biasa, Bonek Mania, menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusannya merapat ke Kota Pahlawan. Selain karena atmosfer militan para pendukung, bomber asal Brasil ini juga mengaku sangat tertarik dengan visi dan proyek jangka panjang yang diusung oleh manajemen Skuad Bajul Ijo –julukan Persebaya.

Sebelumnya, Alex Martins telah memperkuat Dewa United selama tiga musim. Di Persebaya, pemain berposisi penyerang itu mendapatkan durasi kontrak dua musim.

1. Terpukau dengan Bonek

Alex Martins mengatakan Persebaya sangat beruntung memiliki basis suporter yang sangat besar. Kehadiran suporter pun mampu menciptakan atmosfer luar biasa yang menambah daya juang para pemain di lapangan.

"Bukan hanya timnya, tetapi juga suporternya. Itu yang membuat saya tertarik. Saya beberapa kali bermain melawan Persebaya dan melihat langsung bagaimana dukungan mereka kepada tim," kata Alex Martins dilansir dari laman Persebaya, Jumat (10/7/2026).

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)
Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

Alex Martins menegaskan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persebaya. Dia pun sudah tidak sabar bermain di hadapan puluhan ribu Bonek Mania.

"Saat itu saya selalu berpikir, pasti menyenangkan bisa merasakan dukungan sebesar itu dari sisi yang berbeda. Sekarang saya sangat senang akhirnya bisa menjadi bagian dari Persebaya," tambahnya.

 

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