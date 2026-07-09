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Kerangka Tim Terbentuk, Persebaya Surabaya Langsung Bidik Gelar Juara Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |22:22 WIB
Kerangka Tim Terbentuk, Persebaya Surabaya Langsung Bidik Gelar Juara Super League 2026-2027
Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi langsung bicara target juara Super League 2026-2027 (Foto: iLeague)
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SURABAYA – Kerangka tim Persebaya Surabaya sedikit banyak sudah terbentuk. Manajemen langsung berani mematok target juara Super League 2026-2027 demi memuaskan penggemar.

Tim kebanggaan warga Surabaya tersebut baru saja merilis 24 pemain sementara. Hal itu menandakan kerangka tim asuhan Bernardo Tavares sudah terbentuk.

1. Gelar Juara

Yuran Fernandes. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi mengatakan, manajemen ingin memastikan persiapan sebaik mungkin. Langkah tersebut tentunya demi Bajul Ijo dapat meraih gelar juara.

"Tentu dengan tuntutan target yang luar biasa dari seluruh pencinta Persebaya, tidak hanya suporter tapi juga partner-partner juga. Harapannya di 2026-2027 bisa meraih hasil yang lebih baik yang selama ini kita cita-citakan," kata Candra, dilansir dari laman i.League, Kamis (9/7/2026).

"Bismillah kalau semuanya lancar, dengan pemain yang maksimal juga, dukungan dari sponsor yang maksimal, suporter yang maksimal juga, Insya Allah kami ingin mengakhiri musim nanti dengan hasil juara," tambahnya.

 

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