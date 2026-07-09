Targetkan Gelar Juara, Kerim Memija Siap Habis-habisan Kawal Lini Belakang Persija Jakarta

JAKARTA - Rekrutan anyar Persija Jakarta, Kerim Memija, menegaskan komitmen penuhnya untuk memberikan performa terbaik demi membantu Skuad Macan Kemayoran merengkuh trofi juara Super League 2026-2027. Bek tangguh asal Eropa ini mengusung motivasi tinggi untuk membawa klub barunya kembali ke puncak kejayaan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air.

Persija mengikat pemain tersebut dengan durasi kontrak dua musim. Memija pernah memperkuat Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina di berbagai kelompok usia dan kapten tim U-21.

Kerim mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama Persija. Dia pun sangat tertantang dengan segera memulai perjalanan karier barunya.

1. Motivasi Tinggi

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Ini adalah tantangan baru dalam perjalanan karier saya dan saya sangat antusias memulainya. Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu Persija meraih target musim ini," kata Kerim dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/7/2026).

Kerim Memija. (Foto: Instagram/persija)

Pemain berposisi bek kanan itu mengakui Persija punya basis suporter, The Jakmania yang sangat besar. Jadi, dia ingin segera merasakan bermain di hadapan puluhan ribu suporter timnya.

"Saya akan memberikan kemampuan terbaik saya di setiap pertandingan dan saya tidak sabar merasakan atmosfer luar biasa bersama Jakmania,” imbuh Memija.