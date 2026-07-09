Perkuat Lini Pertahanan, Persija Jakarta Resmi Amankan Jasa Bek Eropa Kerim Memija

JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta secara resmi mengumumkan perekrutan pemain bertahan asal Bosnia dan Herzegovina, Kerim Memija, sebagai amunisi baru dalam menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Pemain yang beroperasi di sektor bek sayap ini didatangkan untuk menambah kedalaman skuad sekaligus memperkuat tembok pertahanan Macan Kemayoran.

Skuad Macan Kemayoran mengikat pemain tersebut dengan durasi kontrak dua musim. Memija pernah memperkuat Tim Nasional (Timnas) Bosnia dan Herzegovina di berbagai kelompok usia. Ia juga sempat dipercaya menjadi kapten Bosnia dan Herzegovina U-21.

1. Nilai Tambah

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyambut positif bergabungnya Memija sebagai bagian dari skuad Macan Kemayoran. Tentunya dia harapkan pemain itu dapat memberikan kontribusi terbaik.

“Kerim adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, ia juga mampu memberikan kontribusi saat membantu serangan," kata Prapanca dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/7/2026).

Kerim Memija (Foto: Instagram/@kerim.memija6)

"Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa menjadi nilai tambah yang kami yakini akan memberikan dampak positif bagi Persija. Kami berharap Kerim dapat segera beradaptasi dan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim musim ini,” tambahnya.