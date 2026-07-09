Portugal Segera Umumkan Pelatih Baru, Siap Pertahankan Cristiano Ronaldo untuk Piala Eropa 2028?

FEDERASI Sepak Bola Portugal (FPF) bergerak cepat dalam menentukan pelatih baru bagi Tim Nasional (Timnas) Portugal usai tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah menelan pil pahit di ajang Piala Dunia 2026, Seleccao das Quinas –julukan Timnas Portugal– dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh untuk menunjuk Jorge Jesus sebagai pelatih kepala yang baru.

Pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi kesepakatan tersebut lewat jargon khasnya, "Here we go!". Juru taktik kawakan berusia 71 tahun itu akan segera mengambil alih kursi kepelatihan setelah kepergian Roberto Martinez dari kursi panas Timnas Portugal.

“Here we go! Jorge Jesus akan menjadi PELATIH UTAMA BARU, kesepakatan telah tercapai dengan Portugal. JJ –Jorge Jesus– selalu menjadi favorit utama dan sekarang siap mengambil alih proyek yang berlaku untuk Nations League, Euro, dan Piala Dunia mendatang,” bunyi laporan dari Fabrizio Romano, dikutip dari akun Instagram @fabriziorom, Kamis (9/7/2026).

“Salah satu pelatih Portugal yang paling berprestasi, Jesus memenangkan ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????? dengan ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? tahun ini,” tambahnya.

Langkah super cepat ini diambil oleh FPF setelah Portugal didepak oleh Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. FPF sendiri sebelumnya telah memastikan kerja sama mereka dengan Martinez beserta stafnya berakhir seiring dengan habisnya masa kontrak sang pelatih.

Jorge Jesus bersama Cristiano Ronaldo

1. Proyek Jangka Panjang

Meskipun Martinez sempat membawa kestabilan sejak Januari 2023 dan memenangkan UEFA Nations League 2024, hasil akhir di Piala Dunia 2026 dinilai sangat mengecewakan. Hal inilah yang mendorong FPF untuk segera melakukan perombakan total demi menatap masa depan tim.

Sosok Jorge Jesus dipandang sebagai pilihan paling berpengalaman untuk membawa Portugal masuk ke dalam siklus baru. Berdasarkan laporan media setempat, Ketua FPF, Pedro Proenca menjadikan eks pelatih Al Nassr ini sebagai prioritas utama karena statusnya yang tengah bebas transfer.

Bahkan, beberapa sumber internal menyebutkan kontrak yang disodorkan kepada Jesus akan berdurasi jangka panjang. Ia diproyeksikan untuk memimpin skuad Portugal tidak hanya untuk Euro 2028, melainkan hingga Piala Dunia 2030 di mana Portugal akan bertindak sebagai salah satu tuan rumah.