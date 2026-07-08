Heboh! Wasit Laga Timnas Prancis vs Maroko dari Argentina Semua

Penggemar sepakbola dihebohkan dengan penugasan tim wasit untuk laga Timnas Prancis vs Timnas Maroko di Perempatfinal Piala Dunia 2026 (Foto: AFA)

PENGGEMAR sepakbola dihebohkan dengan penugasan tim wasit untuk laga Timnas Prancis vs Timnas Maroko di Perempatfinal Piala Dunia 2026. Pasalnya, semua berasal dari Argentina!

Duel Timnas Prancis vs Timnas Maroko itu akan digelar di Stadion Boston, Boston, Amerika Serikat (AS), Jumat 10 Juli 2026 pukul 02.00 WIB. FIFA sudah mengumukan perangkat pertandingan sejak H-3.

Wasit yang bertugas di laga Timnas Prancis vs Timnas Maroko (Foto: FIFA)

“Perangkat pertandingan untuk laga ke-97 sudah ditugaskan,” tulis FIFA dalam akun X @FIFAcom, dikutip Rabu (8/7/2026).

1. Dipimpin Wasit Facundo Tello

FIFA menugaskan Facundo Tello sebagai wasit utama laga tersebut. Ia akan dibantu dua asisten yakni Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade.

Yang menarik, mereka semua berpaspor Argentina. Belum lagi, wasit keempat Dario Herrera dan asisten wasit cadangan Cristian Navarro, juga berasal dari negara yang sama.

Terang saja, pengumuman itu bikin heboh. Sebab, para petugas berpaspor Argentina tersebut akan mengawal pertandingan Timnas Prancis, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026.